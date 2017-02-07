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Житель Барнаула приговорен к 4 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за мошенничество, связанное с проведением свадьбы.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, потерпевшая планировала организовать торжество по случаю своего бракосочетания. Она обратилась к обвиняемому, который, как она полагала, работал в кафе.

Мужчина подтвердил готовность организовать банкет и заключил с невестой фиктивный договор. При этом он не собирался исполнять взятые на себя обязательства, поскольку к тому времени уже не работал в кафе.

Буквально за день до свадьбы женщина со своим будущим мужем решила узнать, как идет подготовка торжества. В итоге будущие супруги даже не обнаружили здания, в котором, согласно договору, должен был состояться банкет.

"Подсудимый, мошенничество которого испортило торжество, приговорен к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – указывают в прокуратуре.