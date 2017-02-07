Фото: travelbook.tv
Житель Барнаула приговорен к 4 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за мошенничество, связанное с проведением свадьбы.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, потерпевшая планировала организовать торжество по случаю своего бракосочетания. Она обратилась к обвиняемому, который, как она полагала, работал в кафе.
Мужчина подтвердил готовность организовать банкет и заключил с невестой фиктивный договор. При этом он не собирался исполнять взятые на себя обязательства, поскольку к тому времени уже не работал в кафе.
Буквально за день до свадьбы женщина со своим будущим мужем решила узнать, как идет подготовка торжества. В итоге будущие супруги даже не обнаружили здания, в котором, согласно договору, должен был состояться банкет.
"Подсудимый, мошенничество которого испортило торжество, приговорен к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – указывают в прокуратуре.
Комментарии
сказочные идиоты! это вообще кааак! планируют свадьбу, оплачиваю кафе, даже в нем не побывав!!!!!
да уж... лох - не мамонт...
Интересно чья свадьба? Что такой срок вкатали мужику , еще и строг.режима
7.02.2017 16:25 - гость - Интересно чья свадьба? Что такой срок вкатали мужику , еще и строг.режима
Я тоже об этом подумал. за убийство меньше дают, миллиардами воруют условные 1,5 2 года, а здесь еще и строгач на 5 лет почти. чет тут не договаривают.
да сфигали меньше -то за убийство?
тещу, наверное, завалил
2 года поселения за убийство 2-х на встречной....
нислабо конечно строгого режима за мошенничество.надо думать кого наколоть собрался.))
нислабо конечно строгого режима за мошенничество.надо думать кого наколоть собрался.))
судья-папа невесты
Какова вообще цена вопроса?)) Сумма???
Тут просто невероятное стечение обстоятельств, видимо папа невесты судья, а мама жениха генеральный прокурор алтайского края, или наоборот, по-другому такой срок да еще и строгого режима объяснить не могу . Кстати моему знакомому за сбитого насмерть человека дали 2 поселения, через 1год вышел по удо, при совершении наезда на пешехода был в стельку пьян, да еще и убегал от полиции. И всего 2 поселения, а тут вообще что то невообразимое со сроком
Видимо не первая судимость, если в колонию строгого режима.
И кого эти лохапеты нарожают ???
Судя по всему, у перца уже была судимость (может, и не одна), соотвецтсвенно, рецидив. А потому по высшей планке прокурор запросил.