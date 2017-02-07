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Знаменитый путешественник Федор Конюхов утром во вторник, 7 февраля, в городе Рыбинске Ярославской области поднялся в воздух на воздушном шаре, чтобы установить новый мировой рекорд. Об этом пишет "Лента.ру".

Время отправления было назначено на 7.00, однако старт произошел на два часа раньше. Свои коррективы внесли морозы, господствующие сейчас в регионе. Вместе с путешественником в полет отправился мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло.

Они намерены провести в воздухе больше 51 часа, чтобы побить абсолютный мировой рекорд для тепловых аэростатов.

Федор Конюхов – российский путешественник, писатель, художник, пилот свободного аэростата, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Первый российский гражданин, побывавший на всех Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах.