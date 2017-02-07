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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск департамента труда и социальной защиты населения о взыскании с детского лагеря, где в прошлом году погибли 14 детей, 2,26 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.

Отметим, что летом прошлого года Арбитражный суд Карелии взыскал больше 1,5 млн рублей долга и неустойки по договору аренды с ООО "Парк-отель Сямозеро".

Напомним, трагедия на озере в Карелии случилась 18 июня прошлого года. Тогда в поход на лодках по озеру отправились 47 детей, отдыхавших в лагере. Начался шторм, и лодки перевернулись. В результате погибли 14 подростков.

После ЧП стало известно, что лагерю нельзя проводить специализированные детские программы с походами за территорией лагеря с использованием палаток. Более того, руководство лагеря даже не сообщило спасателям о том, что дети отправились в многодневный сплав.

В настоящее время задержаны директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов. Кроме этого, под домашним арестом находится экс-глава карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко.