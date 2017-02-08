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Роскомнадзор исключил из списка запрещенных сайт YouPorn, который был заблокирован осенью прошлого года за распространение порнографии. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщается, блокировка отменена после получения определения об отмене решения суда города Владивостока.
Напомним, что решение суда о блокировке сайта было вынесено в июне прошлого года.
Комментарии
То есть там все нормально, чисто эротика?
Посмотри,поделишься мнением.
Я посмотрел. Ничего нового не увидел. Жизненное кино
а кто решение отменил?
Лучше бы xhamster исключили