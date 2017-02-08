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Роскомнадзор исключил из списка запрещенных сайт YouPorn, который был заблокирован осенью прошлого года за распространение порнографии. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, блокировка отменена после получения определения об отмене решения суда города Владивостока.

Напомним, что решение суда о блокировке сайта было вынесено в июне прошлого года.