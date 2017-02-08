Фото: i-eshops.ru
Карточки с баллами на продовольственные товары для социально незащищенных слоев населения появятся в России уже в этом году. Об этом пишет газета "Известия".
Те, кому будут выданы эти карточки, должны будут потратить их на продукты. Эти баллы нельзя будет обналичить в банкомате или накопить. Каждый месяц баллы будут сгорать, а в начале нового месяца вновь появляться.
Как сообщается, такая система способствует поддержанию процесса импортозамещения. Отметим, первоначально предполагалось, что карточки появятся в России еще в прошлом году. Но эту идею пришлось отложить на год. В следующем году необеспеченные россияне будут получать бесплатное питание в столовых.
Комментарии
Вроде не война
Сурьезное достижение, почти как создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест! Кого теперь назначат виновным - трампа-чмо, ведь население никогда не увидит связи с действиями своих вождей...
Позитифффф...
Война в мозгах. Считали, что в СССР всё плохо, оказалось западные ценности гнилые (обёртка, да блестящая).
Ну и конечно собирать кучу документов,что и не захочешь этих карточек.
8.02.2017 09:32 гость-------------- собирать нуждающимся. жулики не будут собирать
где их взять!!! Я БЕДОЛАГА!!!!