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Карточки с баллами на продовольственные товары для социально незащищенных слоев населения появятся в России уже в этом году. Об этом пишет газета "Известия".

Те, кому будут выданы эти карточки, должны будут потратить их на продукты. Эти баллы нельзя будет обналичить в банкомате или накопить. Каждый месяц баллы будут сгорать, а в начале нового месяца вновь появляться.

Как сообщается, такая система способствует поддержанию процесса импортозамещения. Отметим, первоначально предполагалось, что карточки появятся в России еще в прошлом году. Но эту идею пришлось отложить на год. В следующем году необеспеченные россияне будут получать бесплатное питание в столовых.