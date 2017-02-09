Рецептов пиццы великое множество, и, пожалуй, у каждого человека есть свой самый любимый. В Международный день этого вкусного блюда, который отмечают 9 февраля, редакция Amic.ru собрала несколько оригинальных рецептов, которые обязательно стоит попробовать приготовить дома.
Пицца с шоколадом
Что потребуется?
- 450 г теста для пиццы
- 2 ч. л. сливочного масла, растопленного
- 1/4 стакана шоколадно-орехового крема
- 1/2 стакана стружки горького шоколада
- 2 ст. л. стружки молочного шоколада
- 2 ст. л. стружки белого шоколада
- 2 ст. л. измельченных лесных орехов
Как готовить?
Духовку разогреть до 230°C. На противень выложить лист пергаментной бумаги. Тесто раскатать и переложить на противень, сформировать бортик. Тесто смазать маслом и печь в течение 20 минут. После достать из духовки и сразу смазать пастой, посыпать шоколадной стружкой. Далее отправить в духовку еще на одну минуту. В самом конце посыпать орехами.
Фруктовая пицца
Что потребуется?
- масло сливочное – 110 г
- сахар – 175 г
- яйцо – 1 шт.
- лимон – 2 шт.
- сахар ванильный
- мука – 300 г
- сода
- соль
- сыр сливочный – 225 г
- сахарная пудра – 50 г
- персик
- киви
- клубника
- голубика
Как готовить?
Растопить на водяной бане сливочное масло. Яйцо смешать с чайной ложкой ванильного сахара, цедрой лимона и 100 граммами сахарного песка. Все хорошенько взбить. После добавить еще 50 граммов сахара и растопленное масло.
Смешать муку, соль и соду, перемешать с яичной смесью. Взбить миксером, медленно добавляя муку. Замесить тесто, раскатать и переложить на противень или в форму. Поставить в разогретую до 175 С духовку на 10 минут.
Для крема взять сыр маскарпоне, добавить к нему 2 столовые ложки сахара, сахарную пудру, лимонный сок и цедру, перемешать, взбить миксером и добавить еще немного лимонного сока.
Достать основу для пиццы из духовки и дать немного остыть. Выложить на нее крем. Фрукты порезать и украсить ими пиццу.
Пицца на сковороде за 10 минут
Что потребуется?
- Яйца куриные — 2 шт.
- Сметана — 4 ст. л.
- Майонез — 3 ст. л.
- Мука пшеничная — 9 ст. л. (без верха)
- Кетчуп — 4 ст. л.
- Репчатый лук— 1 маленькая луковица
- Ветчина или колбаса — 150 г
- Томаты — 1-2 шт.
- Твердый сыр — 150 г
Как готовить?
Пицца "Кальцоне" с мясным фаршем, помидорами и сыром
Что потребуется?
- 2 стакана муки
- 3/4 стакана молока
- 1 столовая ложка сахарного песка
- 1 чайная ложка сухих дрожжей
- 3 столовые ложки растительного масла
- щепотка соли
- 1 желток – для смазывания изделий перед выпечкой.
Для начинки:
- 400 г смешанного мясного фарша (свинина-говядина)
- 400 г консервированных или свежих очищенных томатов
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 125 г сыра типа моцарелла
- растительное масло
- зелень базилика
- специи по вкусу
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