Пятница, 10 Февраль, 11:58

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Будете ли вы отмечать День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,02
€ 63,03
Brent
$ 51,5
-15°
Обь
32см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День всех влюбленных-2017Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Экспериментируем с начинками и готовим пиццу по самым необычным рецептам

, ИА "Амител"
Шоколадная, закрытая и с фруктами – такую пиццу вы еще не ели

Рецептов пиццы великое множество, и, пожалуй, у каждого человека есть свой самый любимый. В Международный день этого вкусного блюда, который отмечают 9 февраля, редакция Amic.ru собрала несколько оригинальных рецептов, которые обязательно стоит попробовать приготовить дома.

Пицца с шоколадом

Что потребуется?

  • 450 г теста для пиццы
  • 2 ч. л. сливочного масла, растопленного
  • 1/4 стакана шоколадно-орехового крема
  • 1/2 стакана стружки горького шоколада
  • 2 ст. л. стружки молочного шоколада
  • 2 ст. л. стружки белого шоколада
  • 2 ст. л. измельченных лесных орехов

Как готовить?

Духовку разогреть до 230°C. На противень выложить лист пергаментной бумаги. Тесто раскатать и переложить на противень, сформировать бортик. Тесто смазать маслом и печь в течение 20 минут. После достать из духовки и сразу смазать пастой, посыпать шоколадной стружкой. Далее отправить в духовку еще на одну минуту. В самом конце посыпать орехами.

Фруктовая пицца

Что потребуется?

  • масло сливочное – 110 г
  • сахар – 175 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лимон – 2 шт.
  • сахар ванильный
  • мука – 300 г
  • сода
  • соль
  • сыр сливочный – 225 г
  • сахарная пудра – 50 г
  • персик
  • киви
  • клубника
  • голубика

Как готовить?

Растопить на водяной бане сливочное масло. Яйцо смешать с чайной ложкой ванильного сахара, цедрой лимона и 100 граммами сахарного песка. Все хорошенько взбить. После добавить еще 50 граммов сахара и растопленное масло.

Смешать муку, соль и соду, перемешать с яичной смесью. Взбить миксером, медленно добавляя муку. Замесить тесто, раскатать и переложить на противень или в форму. Поставить в разогретую до 175 С духовку на 10 минут.

Для крема взять сыр маскарпоне, добавить к нему 2 столовые ложки сахара, сахарную пудру, лимонный сок и цедру, перемешать, взбить миксером и добавить еще немного лимонного сока.

Достать основу для пиццы из духовки и дать немного остыть. Выложить на нее крем. Фрукты порезать и украсить ими пиццу.

Пицца на сковороде за 10 минут

Что потребуется?

  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Мука пшеничная — 9 ст. л. (без верха)
  • Кетчуп — 4 ст. л.
  • Репчатый лук— 1 маленькая луковица
  • Ветчина или колбаса — 150 г
  • Томаты — 1-2 шт.
  • Твердый сыр — 150 г

Как готовить?

Взбить яйца, добавить сметану и майонез. Постепенно ввести муку и тщательно перемешать. Тесто вылить в сковороду. Сверху полить кетчупом, который следует равномерно распределить. Посыпать луком, выложить ветчину или копченую колбасу, томаты. Посыпать тертым сыром и накрыть крышкой. Пиццу готовить на маленьком огне в течение 10 минут.
 

Пицца "Кальцоне" с мясным фаршем, помидорами и сыром

Что потребуется?

  • 2 стакана муки
  • 3/4 стакана молока
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • щепотка соли
  • 1 желток – для смазывания изделий перед выпечкой.

Для начинки:

  • 400 г смешанного мясного фарша (свинина-говядина)
  • 400 г консервированных или свежих очищенных томатов
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 125 г сыра типа моцарелла
  • растительное масло
  • зелень базилика
  • специи по вкусу

Как готовить?

Подогреть молоко до 28-30 гр. Развести в нем дрожжи, сахарный песок, поставить опару на 20 минут. В муку добавить соль, опару, оливковое масло и замешать тесто, накрыть и оставить подходить в теплом месте на полтора-два часа. Для начинки почистить лук и чеснок, измельчить, обжарить на масле, добавить фарш, обжарить до готовности фарша, добавить томаты, посолить и потушить 6-7 минут. Сыр порезать кусочками, зелень измельчить. Раскатать тесто, на одну положить начинку, сверху выложить кусочки моцареллы, посыпать зеленью, специями, сухими травами. Накрыть начинку второй половиной теста, защипнуть края, смазать желтком. Положить пиццу на противень, смазанный маслом, и поставить в разогретую до 200 С духовку. Выпекать около 15 минут.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

9.02.2017 12:21
Бырма_глот

Пирогов лучше напечь...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
11:50
"Где лекарства для ВИЧ-пациентов?": ЛДПР обратилась к алтайским чиновникам 0
11:32
Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Фото 0
11:22
Мнимые долги: жителей Алтая терроризируют от имени судебных приставов 2
11:12
"Я никого не трогал": что за скандал произошел в биатлоне между Фуркадом и сборной России? 9
11:04
"Единая Россия" запускает политический проект для молодежи Барнаула 7
11:00
Какой подарок сделать девушке на 14 февраля? 1
10:52
Два брата замерзли насмерть в Саратовской области 2
10:37
Джиперы доставили еду для единственного жителя деревни в Тверской области 12
10:30
Европа Плюс Барнаул объявила конкурс на лучшее снежное фото 0
10:28
Глава ВТБ24 заявил о готовности кредитовать инвесторов "Белокурихи-2" 0
10:16
Фильм "Притяжение" Бондарчука покажут в 74 странах мира 5
10:08
Житель Камня-на-Оби украл у знакомого 20 породистых голубей 2
09:51
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели военных при ударе ВКС РФ 17
09:36
Молодой водитель погиб при лобовом столкновении на алтайской трассе 0
09:24
Жилой дом горел в Центральном районе Барнаула более получаса 0
09:17
Всех пенсионеров в РФ обеспечат картами "Мир" к 2020 году 11
09:07
Загоревшуюся квартиру в барнаульской многоэтажке тушили 18 человек 0
09:00
"Жилищная инициатива" объявила о старте продаж коммерческой недвижимости 0
08:51
Утро 10 февраля началось в Барнауле с шестибалльных пробок 1
08:31
Движение по одной из трасс остается ограниченным в Алтайском крае 0
08:30
Крупнейший стоматологический форум пройдет в Красноярске 0
08:18
Минкультуры назвало День патриотизма избыточным праздником 8
08:08
Настоящая страсть: в Барнаул с концертом приедут артисты испанского театра 1
08:00
Бесплатный мастер-класс по декору пройдет в Барнауле 0
07:50
Банки Алтайского края за год выдали кредитов на 237 млрд рублей 9
07:39
Российская рок-группа "Северный Флот" презентует в Барнауле новые альбомы 8
07:28
14 лучших фильмов, которые стоит посмотреть 14 февраля. Версия Amic.ru 3
07:03
Дом в экологически чистом районе Барнаула продают за 30 млн рублей. Фото 18
06:45
Певица, выступавшая для Барака Обамы, споет для барнаульцев 11
06:27
Что такое СНИЛС, зачем он нужен и как его оформить ребенку? 2
06:01
Ассенизаторы заливают барнаульский сосновый бор нечистотами 11
05:04
Похолодание идет в Алтайский край после шторма с плюсовой температурой 0
04:17
Артисты "Рок-оперы" покажут в Барнауле "Иисус Христос – суперзвезда" 12
00:08
Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое 1
23:13
Фокусник удивил прохожих трюком с "невидимым стулом". Видео 2
22:15
Житель Приамурья убил односельчанина, выйдя из тюрьмы за покушение на него 4
21:12
Путин раскритиковал СМИ Запада за манипуляцию общественным мнением 0
20:07
Спасатели сняли с карниза на третьем этаже 19-летнего новосибирца. Видео 0
19:53
Движение по четырем трассам ограничили в Алтайском крае из-за непогоды 0
19:23
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада на Логинова 3
19:09
Коротко о главном: новый корпус АлтГУ, срок Мастинина и паводок на троих
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 февраля
18:47
Молодые люди избили и ограбили барнаульца за замечание о распитии спиртного 8
18:27
Губернатор Алтайского края провел встречу с президентом ВТБ24 7
18:07
Роскомнадзор заблокировал картинку из знаков пунктуации за порнографию 2
17:51
Иномарка "оседлала" сугроб после ДТП в Барнауле. Фото 1
17:37
Шесть лет колонии: приговор экс-депутату АКЗС Мастинину оставлен в силе 0
17:28
Два Алтая и Новосибирск будут готовиться к грядущему паводку совместно 2
17:14
Возможность передачи части Курил Японии опровергли в Кремле 2
17:09
Юная рубцовчанка примет участие в музыкальном шоу НТВ "Ты супер!" 0
16:51
Сразу три муфлона родились в барнаульском зоопарке. Фото 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.