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Факты незаконного слива жидких бытовых отходов участились в Барнауле, сообщает водоканал.
"Росводоканал Барнаул" отмечает увеличение количества незаконного проникновения в канализационные колодцы и слива в них жидких бытовых отходов (ЖБО). За последний месяц горожане сообщили на предприятие о более чем 10 фактах слива", – сообщает пресс-служба предприятия.
Между тем сбор и утилизация таких отходов должны проводиться в соответствии с санитарными правилами на специальных пунктах. В краевой столице такой пункт работает на очистных сооружениях канализации №2 — это территория полигона ТБО.
Слив ЖБО в других местах является незаконным и может обернуться засором канализационных сетей. Также весьма распространены случаи, когда во время слива отходов нарушители повреждают колодцы или не закрывают их крышками, что, в свою очередь, может привести к несчастным случаям.
Более того, неправильная утилизация ЖБО создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
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Гендиректор барнаульского водоканала Дмитрий Масловский, говоря о проблеме незаконного слива отходов, отметил, что предприятие не имеет полномочий наказывать нарушителей.
"Мы будем благодарны жителям, если они обратятся в полицию напрямую, и как можно быстрее после получения информации о нарушении закона. Это важный шаг в решении проблемы сбора и утилизации ЖБО", – подчеркнул топ-менеджер предприятия.
Отметим, что накануне о незаконном сливе отходов сообщала краевая прокуратура. Инцидент был зафиксирован в лесном массиве южнее проезда Канатного, когда мужчина из цистерны арендуемого им автомобиля сбрасывал отходы в запрещенном для этого месте.
Ранее факты слива ЖБО имели место в парке "Юбилейный".
Комментарии
Эти "мужчины" там регулярно сливают ЖБО. Если бы прокуратура там подежурила, то пополнила бы городской бюджет выписанными штрафами.
Коль случились такие вызывающие случаи с фактами незаконного слива жидких бытовых отходов практически не боясь никакой ответственности. То ищите "крышу" этих экологических диверсантов в системе той же власти.Просто так без денег, тут ничего не делается.
массаж мозга, гонец из пензы и прочие клоны казика регулярно сливают на сайтах Барнаула содержание отходов мыслидеятельности. Когда это будет незаконным?
А сообщите - наказали хоть одного такого деятеля? Уверен, что нет. За всеми лесополосами льют, легко поймать тем, кто за это деньги получает из бюджета. Но не хочется, воняет понимаете-ли...
"Мы будем благодарны жителям, ........
-а на сколько вы будете благодарны ???
Бюджет города надо пополнять другими способами, и один единственный выход - это организовать еще хотябы пару официальных сливов, а потом ужесточить мероприятия по незаконным сливам (и оформляться ИП начнут, налоги платить и доход от размещения ЖБО), но для этого надо РАБОТАТЬ .... а пока ....проблемы индейцев шерифа не волнуют )))).
Граждане и рады бы сообщать о подобных преступных фактах, но эта проклятая "НО" препятствует Хорошо однако на диване возлежать, за высокими заборами от ходоков и жалобщиков
Главное тут не ленится - в руки ноги и иногда по родному городу пешочком. Тогда только появится возможность и посмотреть и понюхать и к учетным трубам водоканала прильнуть.
За новым мостом слева напротив КП ГАИ в водоем( водный мир) сливается нечто похожее на канализационные стоки! Это кого заинтересует-может прокуратуру????