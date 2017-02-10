С 1 по 3 марта в Красноярске пройдет одиннадцатый Сибирский стоматологический форум – крупнейший в регионе проект, ежегодно собирающий специалистов-стоматологов со всего мира.
Форум объединит насыщенную профессиональную программу и выставку "Дентал-Экспо Красноярск". Более 100 российских и зарубежных производителей и поставщиков презентуют инновационное стоматологическое оборудование, инструменты и расходные материалы. Кроме того, на стендах компаний-участниц ежедневно будут работать лектории, где можно послушать приглашенных специалистов.
Также пройдет ряд симпозиумов по терапии, ортопедии, хирургии, пародонтологии, ортодонтии и детской стоматологии и состоится XXI Всероссийская конференция "Инновационные подходы к образованию, науке и практике в стоматологии".
Ключевым событием станет второй Сибирский конгресс по эстетической стоматологии (2-3 марта), участие в котором примут признанные "звезды" стоматологии России и зарубежья. Обучать сибирских стоматологов передовым технологиям будут специалисты с мировым именем. Одним из спикеров станет доктор Кнут Хуфшмидт из Германии: он прочитает лекцию о долгосрочной эстетике безметалловых реставраций. Кроме того, участие в конгрессе примут выдающиеся специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Одессы.
Подробная программа и регистрация на сайте stomcongress.ru
Тел. +7 (391) 22-88-587, +7-923-373-99-98
Место проведения: МВДЦ "Сибирь" (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19).
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