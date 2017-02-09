Фото: vk.com
Лонгбордисты прокатились по Чуйскому тракту в Горном Алтае. Видео экстремальной поездки опубликовано в группе LADA Camp во "ВКонтакте".
В ролике экстремалы, а также водители за рулем LADA проехали по дороге на фоне Северо-Чуйского хребта.
"Прорайдеры LADA Camp раскатали Горный Алтай и нашли для вас новые споты для отличного катания на лонгборде", – подписали видео авторы.
В заключение они призвали вставать на лонгборд и "ловить баланс".
LADA Camp – это лагеря, места проведения которых тщательно выбираются, в которых люди при любом уровне катания смогут комфортно освоить лонгборд, вовлечься в занятия спортом и найти друзей.
Комментарии
циничное нарушение ПДД
9.02.2017 14:10 Ван Дама глянь, вообще весь снизойдешь.
Это не нарушение ПДД, движение было перекрыто ГИБДД для рекламных съемок.
Мне все понравилось
в смысле перекрыто?
Так этот "ад" АвтоВАЗ финансирует?
Это где у нас такой асфальт..???
Дьявол любит "Лада" )))
ЕКХ 9 февраля 2017 г. 15:24 Это где у нас такой асфальт..???
На таком асфальте и "Жигули" - машина! Неправда ли мой друг?
ЕКХ 9 февраля 2017 г. 15:24 Это где у нас такой асфальт..???
Примерно 820-й километр Чуйского тракта. Межу Акташем и Кураем.
Точно, там мы и снимали
Вокруг такая красота, а они на колесиках... Коней купите.