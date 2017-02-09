Фото: sarbc.ru
Пожар произошел в четверг, 9 февраля, в производственном цехе на территории Ленинского района Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 10:06. Ликвидировать пожар удалось в 10:28.
"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 21 человека и 8 единиц техники", – уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
Комментарии
Где то в Барнауле был пожар.Исчерпывающая информация.
А фотку вообще с Кемерово дюзнули судя по региону на номере "пожарки".
в 16 часов (брн) полно пьяных ёжиков у которых цыфры 2 и 4 постоянно меняюцца местами ибо чем ещё объяснить, что Ёж попутал кемеровские и красноярские номера