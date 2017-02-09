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Импортозамещение в действии: губернатор Карлин оценил халвичную фабрику

, ИА "Амител"
Главе региона показали производство пищевого предприятия, пережившего модернизацию

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, посетивший накануне халвичную фабрику в Барнауле, заявил о том, что модернизированное предприятие наглядно показывает, что такое политика импортозамещения.

Производственные мощности фабрики обновлялись в течение 2013-2015 годов. В итоге был освоен выпуск новых видов кондитерских изделий, а мощность предприятия достигла 10 тысяч тонн готовой продукции в год.

Модернизация обошлась в 150 миллионов рублей. Сумма господдержки в данном случае превысила 20 миллионов рублей.

Говоря о работе предприятия, Александр Карлин отметил: "Сегодня на Барнаульской халвичной фабрике мы видим импортозамещение в действии, видим, как это реально происходит: техническая и технологическая модернизация, освоение новых видов продукции, увеличение объемов производства – все это осуществлялось на протяжении последних лет, в том числе при поддержке администрации края".

По словам губернатора, результаты политики, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса в крае, налицо.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.02.2017 14:57
гость

а разве халву кто на Западе производит халву?

0  0
9.02.2017 15:00
- гость -

Не знаю, как насчет производят ли на Западе халву, но в их супермаркетах ее продают точно.

0  0
9.02.2017 15:04
Filin

у нас вроде и так халву производили без всяких модных программ

0  0
9.02.2017 15:07
- гость -

Халва, халва, халва. Нихрена во рту слаще не стало.

0  0
9.02.2017 15:11
- гость -

Салтыков-Щедрин будет всегда актуален. Ну почему у нас всегда не могут нормально работать, а только компанейщина и реляции?! Какое импортозамещение в производстве халвы? А пряники мы успели заместить или так контрабандой возим из Монако?

0  0
9.02.2017 15:13
- гость -

0  0
9.02.2017 15:18
- гость -

Импортозамещение в действии... --- Из шкафа вытащили зловонный мёртворождённый эмбрион - "импотрозамещение" ))

0  0
9.02.2017 15:28
- гость -

А где заводы? Не при Карлине ли их уничтожили?

0  0
9.02.2017 15:30
- гость -

Да халва - побочный продукт при выжимке подсолнечного масла, всю жизнь она у нас делалась

0  0
9.02.2017 15:33
- гость -

Что же заменили в импорте? Не знают уже куда этот блеф приклеить

0  0
9.02.2017 15:40
Массаж мозга

"Халва, халва, халва. Нихрена во рту слаще не стало." ------- Точно такие же чуйства. Опередили

0  0
9.02.2017 16:08
гость

а разве мы ее импортировали эту халву, халва это всего лишь побочный продукт при получении масла подсолнечного. ну везде хотят вставить это словечко про импорто замещение. когда мы там импортозаместим производство валенков. или когда мы импортозаместим песок добываемый у нас же, но пока еще не импортозамещенный

0  0
9.02.2017 16:51
гость

УРААААААААААААААААА! наконец то хоть что то заместили! Это равносильно, тому что в крае открыли производство современных тракторов. А в администрации президента открыто производство по замещению неэфективных губернаторов.

0  0
9.02.2017 17:46
- гость -

А что именно Карлин в халве импортозаместил?

0  0
9.02.2017 17:47
- гость -

150 000 000 попилили

0  0
9.02.2017 17:50
-гость-

сейчас Бося статистику в массы понесет, как у нас с колен все поднимается

0  0
9.02.2017 19:31
Стрэк

Халвичный бизнес семьи Астаховских начал развиваться задолго до "импортозамещения" Карлин никаким боком.......... .

0  0
10.02.2017 09:05
Про импортозамещение

Да не халву ездил смотреть туда Карлин. Он проверил, правда ли у Астаховского теперь работает Рождественский( бывший глава района). Вот его то он и импортозаместил Татьяниным С.С. в Индустриальном районе.

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