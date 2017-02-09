Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин, посетивший накануне халвичную фабрику в Барнауле, заявил о том, что модернизированное предприятие наглядно показывает, что такое политика импортозамещения.
Производственные мощности фабрики обновлялись в течение 2013-2015 годов. В итоге был освоен выпуск новых видов кондитерских изделий, а мощность предприятия достигла 10 тысяч тонн готовой продукции в год.
Модернизация обошлась в 150 миллионов рублей. Сумма господдержки в данном случае превысила 20 миллионов рублей.
Говоря о работе предприятия, Александр Карлин отметил: "Сегодня на Барнаульской халвичной фабрике мы видим импортозамещение в действии, видим, как это реально происходит: техническая и технологическая модернизация, освоение новых видов продукции, увеличение объемов производства – все это осуществлялось на протяжении последних лет, в том числе при поддержке администрации края".
По словам губернатора, результаты политики, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса в крае, налицо.
Комментарии
а разве халву кто на Западе производит халву?
Не знаю, как насчет производят ли на Западе халву, но в их супермаркетах ее продают точно.
у нас вроде и так халву производили без всяких модных программ
Халва, халва, халва. Нихрена во рту слаще не стало.
Салтыков-Щедрин будет всегда актуален. Ну почему у нас всегда не могут нормально работать, а только компанейщина и реляции?! Какое импортозамещение в производстве халвы? А пряники мы успели заместить или так контрабандой возим из Монако?
Импортозамещение в действии... --- Из шкафа вытащили зловонный мёртворождённый эмбрион - "импотрозамещение" ))
А где заводы? Не при Карлине ли их уничтожили?
Да халва - побочный продукт при выжимке подсолнечного масла, всю жизнь она у нас делалась
Что же заменили в импорте? Не знают уже куда этот блеф приклеить
"Халва, халва, халва. Нихрена во рту слаще не стало." ------- Точно такие же чуйства. Опередили
а разве мы ее импортировали эту халву, халва это всего лишь побочный продукт при получении масла подсолнечного. ну везде хотят вставить это словечко про импорто замещение. когда мы там импортозаместим производство валенков. или когда мы импортозаместим песок добываемый у нас же, но пока еще не импортозамещенный
УРААААААААААААААААА! наконец то хоть что то заместили! Это равносильно, тому что в крае открыли производство современных тракторов. А в администрации президента открыто производство по замещению неэфективных губернаторов.
А что именно Карлин в халве импортозаместил?
150 000 000 попилили
сейчас Бося статистику в массы понесет, как у нас с колен все поднимается
Халвичный бизнес семьи Астаховских начал развиваться задолго до "импортозамещения" Карлин никаким боком.......... .
Да не халву ездил смотреть туда Карлин. Он проверил, правда ли у Астаховского теперь работает Рождественский( бывший глава района). Вот его то он и импортозаместил Татьяниным С.С. в Индустриальном районе.