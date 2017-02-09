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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что для оздоровления банковского сектора в стране необходимо еще несколько лет, передает ТАСС.
"Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет", – отметила она, уточнив, что более половины пути уже пройдено.
Также Набиуллина сказала, что она ожидала более быстрого завершения этого процесса. "Года за три. Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков", – добавила глава ЦБ.
За минувший год в России отозвали лицензии у 97 банков и небанковских кредитных организаций, что стало рекордом с 1999 года, когда ЦБ прекратил деятельность более 200 банков.
Комментарии
Было на 2005 год более 2000 банков, осталось на сегодня 622, а по словам этой дамы пройдена половина пути. 1400 банков закрыто - это полпути???
ЦБ не в состоянии отследить вывод денег в офшоры и ограбление вкладчиков, а расплачивается за это гарант - государство, при этом прибыли самого ЦБ миллиарды. Так может пусть платит ЦБ за свои просчеты , а не государственный карман???
Или правильнее сказать платят за это чистые банки путем страхования вкладов?
Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков
А может наоборот??
Пугать так всех , а то по одному блинн отстреливают........
А че, рубь упал, или я чего то не знаю? По отношению к доллару рубль восстановил за последгние месяцы 50%.
Это ж сколько ещё на "оздоровление" денег уйдёт из наших карманов?
Просто ужастно, сколько ФРС придется печатать. Ведь вся мировая экономика теперь здесь и (в Китае)
Правительство США провалило собственный финансовый аудит за 2016 год
Оказалось что триллион активов , это кредиты студентов и пенсии пенсионеров. Как плохо всё. ) ну чуть чуть да. Не зоя показали Обаму в океане
А еще есть сланцы США, которые загубят нефть мира. которой в 100 раз больше, в 100 Кврл!!!