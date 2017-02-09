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Французская Федерация биатлона извинилась за слова, произнесенные двукратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом, о россиянине Александре Логинове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.
По словам Кравцова, представитель Федерации биатлона Франции подошел к нему и извинился за Фуркада. Он уточнил, что со спортсменом провели разъяснительную работу и инцидент больше не повторится.
Напомним, в конце минувшего месяца Фуркад оставил под записью СБР в Instagram с поздравлением Логинова с 25-летием язвительный комментарий. Французский биатлонист написал, что главным достижением россиянина является дисквалификация за допинг, однако позже он удалил свой комментарий.
С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинга. В его пробах нашли запрещенный препарат эритропоэтин, который используется для повышения выносливости.
Издание добавляет, что сейчас Логинов включен в состав российской сборной на ЧМ в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля.
Комментарии
а сам понторез не может извиниться? как дитё малое. Давно уже не считаю его честным спортсменом. Все изподтишка какие-то гадости делает. Брал бы пример с Шемппа. Вот это - боец.
- гость - 10 февраля 2017 г. 09:03 О каких личных извинениях вы говорите ? Детсад продолжается: Фуркад демонстративно покинул церемонию награждения из-за россиян: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/589c9d709a7947fa860f59d7
Ему плевать на всех и на всё. Вчера он пожаловался, что почему-то русские не захотели ему пожать руки... "почему-то", Карл!" И тут же вечерком строчит у себя в инстаграме очередную порцию уничижительной троллятины... Фу, фу, фу.... Был человек и нет человека - одна большая куча де...ма.