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Движение по четырем алтайским автомобильным дорогам ограничили в четверг, 9 февраля. Об этом сообщается на сайте КГКУ "Алтайавтодор".
Уточняется, что временное ограничение связано с осадками в виде дождя, мокрого снега, сильным порывистым боковым ветром и низовой метелью.
С 17:45 ограничение ввели на трассах "Змеиногорск – Рубцовск — Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" (от Змеиногорска до Рубцовска) и "Рубцовск — Угловское — Михайловское" (в границах Рубцовского района), с 18:15 — "Поспелиха-Новичиха — Волчиха" (от Поспелихи до Новичихи), а с 19:20 - "Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан" (от села Поспелиха до границы с Курьинским районом).
Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок до восстановления движения.
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