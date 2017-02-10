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Новости

Дом в экологически чистом районе Барнаула продают за 30 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 383 квадратных метра находится на улице Тихонова

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 383 квадратных метра на участке почти 10 соток выставили на продажу в Барнауле за 30 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом расположен по адресу улица Тихонова, 76.

"Продаю двухэтажный дом в экологически чистом районе Барнаула (гора, бор) площадью 383 квадратных метра, земельный участок 984 квадратных метра, гараж на два машиноместа (центральная канализация, водопровод, эл. энергия, автономная газовая котельная)", – сказано в объявлении.

Здание было сдано в эксплуатацию в 2007 году. На участке имеется надворная постройка площадью 52 квадрата с отоплением, водой, центральной канализацией.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.02.2017 07:39
223

Вовнутрь продавца не пустили?

0  0
10.02.2017 08:15
ыыы

в других регионах уже ржут над жадными жителями АК, нищий регион а цены на движимое и не движимое имущество заоблачные, регион непуганых идиотов !,,,,,,,,,

0  0
10.02.2017 08:53
Serg 1

в других регионах уже ржут над жадными жителями АК

пруф есть?

0  0
10.02.2017 08:58
- гость -

весь этот ценник надо на 10 делить- будет адекватная цена

0  0
10.02.2017 09:06
гость

А где налоговая инспекция, ОБЭП и управление по борьбе с коррупцией?

0  0
10.02.2017 09:11
- гость -

мне кажется, я на фотках разглядел губу хозяина. Она вокруг водосточной трубы обмотана.

0  0
10.02.2017 09:17
- гость -

30 тыс за квадрат, плюс 3 ляма за землю - красная цена 15 лямов с торгом, т.е. надо все внимательно посмотреть и сбить цену, а еще лучше узнать сколько они платят за вывоз снега и прослезится, некоторые по 18 тыр за зиму платят, а так ничего - экологически чисто, особенно когда до Загородной меньше 400 метров, в низине.......ну, ну ...даже улыбнуло

0  0
10.02.2017 09:19
Дядька

Барнаульский сосновый бор страдает от ассенизаторов, которые сливают отходы в лесных массивах. (иа Амител)

0  0
10.02.2017 09:23
- гость -

Serg 1 - СерЁга, а ты че комменты выдаЁшь, я так понял "старая банда" Амику вроде как бойкот объявила за кострацию старого сайта, нет?

0  0
10.02.2017 09:27
Serg 1

10.02.2017 09:23 - гость -

ничо не понял)) мне абсолютно фиолетово старая или новая версия. переучиваюсь быстро)) с левого руля на правый за 1 день привык))) з.ы. я в новой пишу и уже давно з.ы.ы. кто бойкотирует хз. из регеных с десяток полтора человек отметилось только. в основном гости из себя пупы земли строили)

0  0
10.02.2017 09:37
- гость -

Serg 1 - понял, извини, независимость - великая вещь!!! А когда в один день раза три пересядешь с правого на левый, не напрягает? У меня некоторые знакомые в место "поворотника" вечно дворниками машут

0  0
10.02.2017 09:39
Serg 1

все норм) на братовском фокусе спокойно езжу)

0  0
10.02.2017 09:42
Х

Полдома гараж занимает. Помещения справа от крыльца имеют крохотные окошки - это видимо котельная. Там квадратов 100 собственно дома. Не больше

0  0
10.02.2017 09:51
Опохмелыч

30 лямов явный перебор

0  0
10.02.2017 09:57
- гость -

10.02.2017 09:42 Х, вы в "картах" линеечкой все измерьте и может мнение поменяете, может даже прикупите , для внучков маненько, под ипотеку, нет? Налог с суммы прикиньте, все идет к "черным" сделкам.......в смысле оплаты, как давненько при покупке авто писали 10 тыс, а фактически продавали за 120 тыс, а вы думаете почему власть сделки больше 600 тыс. упорно хочет сделать по "безналу"? Ведь дому 10 лет и затратка не более 3 лямов (по тем временам), плюс износ и т.п. Кто ж его возьмет за 30, если он новый по сегодняшним ценам 15, еще 15 накинут за "понт" - экологически чистый район? Я думаю не из-за этого, мое предположение - там золотая сантехника (поэтому нет фоток внутри) или хозява малость того, экологически "почистились"...решили переехать мож на Луговую, все таки исторический центр города, тоже своеобразные понты.

0  0
10.02.2017 10:14
- гость -

Кстати сами налоговики такие же сделки проводят. Сдают, продают

0  0
10.02.2017 10:23
Как то так

Судя по выставленному ценнику внутри отделка золотом.

0  0
10.02.2017 11:13
- гость -

В барнаул есть экологически чистый район? В городах их по определению не может быть.

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