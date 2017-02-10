Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 383 квадратных метра на участке почти 10 соток выставили на продажу в Барнауле за 30 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом расположен по адресу улица Тихонова, 76.
"Продаю двухэтажный дом в экологически чистом районе Барнаула (гора, бор) площадью 383 квадратных метра, земельный участок 984 квадратных метра, гараж на два машиноместа (центральная канализация, водопровод, эл. энергия, автономная газовая котельная)", – сказано в объявлении.
Здание было сдано в эксплуатацию в 2007 году. На участке имеется надворная постройка площадью 52 квадрата с отоплением, водой, центральной канализацией.
Комментарии
Вовнутрь продавца не пустили?
в других регионах уже ржут над жадными жителями АК, нищий регион а цены на движимое и не движимое имущество заоблачные, регион непуганых идиотов !,,,,,,,,,
в других регионах уже ржут над жадными жителями АК
пруф есть?
весь этот ценник надо на 10 делить- будет адекватная цена
А где налоговая инспекция, ОБЭП и управление по борьбе с коррупцией?
мне кажется, я на фотках разглядел губу хозяина. Она вокруг водосточной трубы обмотана.
30 тыс за квадрат, плюс 3 ляма за землю - красная цена 15 лямов с торгом, т.е. надо все внимательно посмотреть и сбить цену, а еще лучше узнать сколько они платят за вывоз снега и прослезится, некоторые по 18 тыр за зиму платят, а так ничего - экологически чисто, особенно когда до Загородной меньше 400 метров, в низине.......ну, ну ...даже улыбнуло
Барнаульский сосновый бор страдает от ассенизаторов, которые сливают отходы в лесных массивах. (иа Амител)
Serg 1 - СерЁга, а ты че комменты выдаЁшь, я так понял "старая банда" Амику вроде как бойкот объявила за кострацию старого сайта, нет?
10.02.2017 09:23 - гость -
ничо не понял)) мне абсолютно фиолетово старая или новая версия. переучиваюсь быстро)) с левого руля на правый за 1 день привык))) з.ы. я в новой пишу и уже давно з.ы.ы. кто бойкотирует хз. из регеных с десяток полтора человек отметилось только. в основном гости из себя пупы земли строили)
Serg 1 - понял, извини, независимость - великая вещь!!! А когда в один день раза три пересядешь с правого на левый, не напрягает? У меня некоторые знакомые в место "поворотника" вечно дворниками машут
все норм) на братовском фокусе спокойно езжу)
Полдома гараж занимает. Помещения справа от крыльца имеют крохотные окошки - это видимо котельная. Там квадратов 100 собственно дома. Не больше
30 лямов явный перебор
10.02.2017 09:42 Х, вы в "картах" линеечкой все измерьте и может мнение поменяете, может даже прикупите , для внучков маненько, под ипотеку, нет? Налог с суммы прикиньте, все идет к "черным" сделкам.......в смысле оплаты, как давненько при покупке авто писали 10 тыс, а фактически продавали за 120 тыс, а вы думаете почему власть сделки больше 600 тыс. упорно хочет сделать по "безналу"? Ведь дому 10 лет и затратка не более 3 лямов (по тем временам), плюс износ и т.п. Кто ж его возьмет за 30, если он новый по сегодняшним ценам 15, еще 15 накинут за "понт" - экологически чистый район? Я думаю не из-за этого, мое предположение - там золотая сантехника (поэтому нет фоток внутри) или хозява малость того, экологически "почистились"...решили переехать мож на Луговую, все таки исторический центр города, тоже своеобразные понты.
Кстати сами налоговики такие же сделки проводят. Сдают, продают
Судя по выставленному ценнику внутри отделка золотом.
В барнаул есть экологически чистый район? В городах их по определению не может быть.