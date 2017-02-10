Фото: altaipriroda.ru
Барнаульский сосновый бор страдает от ассенизаторов, которые сливают отходы в лесных массивах.
Один из подобных фактов был зарегистрирован совсем недавно в рамках рейда государственных инспекторов по охране окружающей среды в лесу, примыкающем к проезду Канатный.
Портал Amic.ru сообщал об этом случае. Однако, как уточнили в Минприроды Алтайского края, ранее водитель автомобиля, осуществивший сброс, уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
Нарушитель рассказал, что на такой шаг его толкнуло то, что в Барнауле жидкие бытовые отходы разрешено сливать лишь в колодец, расположенный по адресу проспект Космонавтов, 74.
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"Чтобы не нести дополнительных затрат при оказании услуг по вывозу ЖБО, ассенизаторы осуществляют сброс в ближайшие места (лесные массивы, водоемы, канализационные коллекторы и т. д.)", – констатируют в Минприроды.
В ведомстве добавили, что проблема слива жидких бытовых отходов в неустановленных местах поставлена на постоянный контроль.
Напомним, накануне об участившихся в Барнауле фактах несанкционированного слива ЖБУ сообщил городской водоканал.
Комментарии
Вот если бы в Барнауле был достойный народ, то они бы смогли выбрать достойных депутатов, которые бы приняли закон, на основании которого за подобные злодеяния серьезно наказывали. А пока штраф 500р ...
удобряют землю натуральными удобрениями, не химией!
удобряют землю натуральными удобрениями, не химией!
ну да. По дороге на профилакторий на Южном тоже так удобрили. Потом спилили несколько гектар леса. В результате - болото
10.02.2017 07:02 - гость -
Да, жалко, что ты не достойный.
Да когда уже этих имбицилов сажать на 20 лет будут???? Ещё штраф бы добавили в 2млн рублишко, почему большинство россиян такие свиньи и идиоты... сначала в люки сливали, теперь в леса, а к себе в жильё почему-то сливать не хотят, странно...
А где они нашли бор возле Барнаула?
Обязать в каждую машину Глонасс поставить с ежеминутными отчётами. За отсутствие - штраф тыщ в 100 и повторная проверка через месяц. Есть же уже Платон, надо пользоваться.
Услуга ассенизатора в Барнауле будет всегда востребована. Ибо половина Барнаула - это частный сектор с домами и коттеджами и не у вех есть возможность подключиться к городской канализации. Значит нужно администрации решить вопрос, чтобы водители на аасенизаторской машине могли сливать содержимое из ям в каждом районе города, а не в одном месте на Космонавтов. Они же бензин тратят, который недешево стоит, а добираться порой приходится очень далеко до заказчика. Сливать в лес НЕДОПУСТИМО, это не удобрение.
"Вот если бы в Барнауле был достойный народ, то они бы смогли выбрать достойных депутатов, которые бы приняли закон, на основании которого за подобные злодеяния серьезно наказывали. А пока штраф 500р" Какие штрафы, устанавливается федеральными законами и федеральными депутатами.
> могли сливать содержимое из ям в каждом районе города,
Устрой у себя во дворе, пожалуйста. Поможешь людям деньги экономить.
Можно общими усилиями "истребить" ассенизаторов, мусоровозов, и т.п. (благо неприятно пахнущих видов дятельности у нас много), а потом всей толпой стучать в двери Администрации города с воплями о том, что мы тонем в собственных фикалиях, у нас мусор и т.п. У любого конфликта есть две строны... и есть органы, которые дожны их урегулировать путем норамльной организации деятельности. Деньги на подсветку мостов, ВДНХ, набережных, салютов 3 раза в год мы находим, а организация сливов - это, как оказывается, "непомерно дорогостоящая" процедура не первой необходимости. Штрафовать легче всего.... организовываем дорогостоящий кластер для туристов в городе, в котором не удовлетворены элементарные потребности жителей.