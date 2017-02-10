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Движение по трем автодорогам восстановили в Алтайском крае, ограничения продолжают действовать лишь на одной трассе. Об этом сообщается на сайте КГКУ "Алтайавтодор".
Напомним, ограничения ввели в четверг, 9 февраля, из-за непогоды: в некоторых районах региона началась низовая метель, пошел дождь и мокрый снег, а также начал дуть порывистый боковой ветер.
На данный момент движение все еще ограничено на трассе "Змеиногорск – Рубцовск – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" (от Змеиногорска до Рубцовска).
В 00:40 пятницы, 10 февраля, было восстановлено движение на дороге "Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан" (от Поспелихи до границы с Курьинским районом), в 05:30 – "Поспелиха – Новичиха – Волчиха" (от села Поспелиха до села Новичиха), а в 06:00 – на трассе "Рубцовск – Угловское – Михайловское" (в границах Рубцовского района).
Водителям рекомендуют по возможности не отправляться в поездки до восстановления движения.
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