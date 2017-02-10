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Новости

Как выбрать жилье без посредников при переезде?

, ИА "Амител"
Специалисты сервиса "СуперРиэлт" рассказали, как купить квартиру без посредников в другом регионе

Выбор квартиры — задача не из легких. Нужно учесть все факторы: расположение, инфраструктуру, цену. Также важно найти добросовестного застройщика либо выбрать хороший дом на вторичном рынке жилья. Проще, когда квартиру вы покупаете в своем городе или регионе, а как быть, если вы планируете переезд? В "СуперРиэлт" рассказали, как выбрать жилье без посредников в другом городе.

Например, переезд планируется в Калужскую область. Купить квартиру в Калуге без посредников – значит сэкономить немалую сумму денег. Поиск агентства или интернет-ресурса может затянуться: многие лишь указывают, что работают без посредников, но на деле все выходит иначе. Исключение представляет сайт www.superrielt.ru, вся недвижимость Калуги на котором рассортирована по удобным вкладкам, за счет чего отыскивать подходящее по всем критериям новое жилье интернет-пользователи могут за считанные минуты.

Данный сервис позволяет отыскивать не только дома и квартиры, но и коммерческие помещения, гаражи. Также на интернет-портале компании "СуперРиэлт" можно найти интересные аналитические обзоры, которые составлены опытными экспертами, и тематические прогнозы. В базу данных проекта kaluga.superrielt.ru включено более 150 тысяч номеров телефонов продавцов. Пользователи портала имеют возможность бесплатно проверять их на наличие в базе посредников.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.02.2017 15:10
- гость -

А при чем здесь баня?

0  0
10.02.2017 15:26
- гость -

И зачем нам Калуга?

0  0
11.02.2017 09:09
Кот

Нас и здесь неплохо кормят!

0  0
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