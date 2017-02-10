Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о наступлении периода аномальных холодов.
"В Алтайском крае в период с 11 по 15 февраля ожидается аномально холодная погода: минимальная температура воздуха -30…- 36 градусов", – сказано в штормовом предупреждении регионального Гидрометцентра.
В ближайшие выходные без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.
Температура в ночь на субботу по краю составит -28...-33 градуса. В восточных и южных районах местами -22...-27 градусов. Днем по региону -19...-24 градуса, в предгорьях -14…-19 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, ночью местами порывы до 13 метров.
В Барнауле в ночь на субботу -28…-30 градусов, днем -19…-21 градус. Ветер до восьми метров в секунду.
В ночь на 12 февраля в крае -31...-36 градусов, в отдельных районах -26...-31. Днем в воскресенье -19...-24 градуса, в предгорьях -14...-19 градусов. В Барнауле в ночь на 12 февраля -31...-33 градуса, днем -20...-22 градуса.
Комментарии
Эта зима негативно отражается на мне
Какие проблемы - ближе к эватору зимы намного теплее!
В Европе тоже мерзнут. Из-за неожиданных морозов в Испании, в Великобритании и некоторых европейских странах ввели ограничение на продажу овощей. Теплицы к холодам оказались не готовы.
Да притомили вы с этим словом АНОМАЛЬНО!!! Нормально всё, и не будет такого, как всегда наши синоптики врут
Да нет, как раз таки АНОМАЛЬНО. Чё с погодой творится? Летом тропические ливни, коих сроду не было. Зимой перепады температуры от +2 до -40...
нечего сказать, глобально потеплело