Фото: youtube.com
В сети набирает популярность видео с отчаянными попытками собаки по кличке Ки, которая является помесью хаски и маламута, поймать мяч. Ролик размещен на YouTube-канале Caters Clips.
На кадрах можно увидеть, как пес старательно подпрыгивает каждый раз в попытках схватить мяч зубами, однако в итоге он каждый раз либо пролетал мимо, либо попадал прямо по голове животного.
Автор в подписи отметил, что такой собаке не будет рада ни одна команда в любом виде спорта, где нужно ловить мяч.
Также он подчеркнул, что у Ки проблемы с расчетом правильного момента: собака закрывала рот слишком рано, либо очень поздно, а затем просто пыталась поймать мяч лапами.
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