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Роста цен из-за ограничений Россельхознадзора, о котором предупреждают производители, не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимира Волика.
Напомним, ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Союзмолоко направило главе министерства Александру Ткачеву письмо, в котором указывалось на возможный рост цен на молоко из-за ограничений Россельхознадзора на ввоз сырого молока из регионов, где зафиксировали случаи болезней животных. Кроме этого, Союзмолоко боится, что возникнет дефицит молока на заводах, которые закупают его в соседних регионах.
Волик заявил, что цены точно не вырастут из-за этого. Также он добавил, что необходимо поговорить с Россельхознадзором, отметив, что, вероятно, с оценкой немного переборщили.
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