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Советник по национальной безопасности Дональда Трампа Майкл Флинн в декабре в частном порядке обсуждал санкции против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком, несмотря на опровержения со стороны новой администрации Белого дома, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Washington Post.
Издание пишет, что некоторые американские представители назвали переговоры Флинна с послом "как неправильные". Они заявили, что они также "давали Кремлю незаконный сигнал" о том, что Москва может ждать ждать ослабления санкций, введенных против России за предполагаемые кибератаки на выборы в Штатах в минувшем году.
Уточняется, что консультации между Флинном и Кисляком прошли за месяц до инаугурации Трампа. Его советник пытался убедит РФ "не перегибать палку" с ответными мерами на санкции, которые вводит уходящий со своего поста президент Барак Обама. При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва с Вашингтоном сможет обсудить пересмотр санкций.
По словам одного из источников газеты, встречи оставили у Кисляка впечатление, что ограничения позже пересмотрят.
Издание добавляет, что в Белом доме сочли переговоры Флинна с Кисляком нецелесообразными и потенциально вводящими Москву в заблуждение о возможности пересмотра ограничений против России.
Отмечается, что 8 февраля в интервью WP Флинн заявил, что не обсуждал с российским послом санкции. При этом на следующий день, подчеркивает издание, пресс-секретарь советника Трампа отметил, что Флинн не помнит, обсуждались ли ограничения, однако не уверен, что данная тема вообще не поднималась.
Россия пока никак не прокомментировала эти данные.
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