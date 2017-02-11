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Серпантин в снегу: как выглядит зимой одна из самых красивых дорог Алтая

, ИА "Амител"
Фотокорреспондент портала Amic.ru запечатлел одну из самых удивительных магистралей региона

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Дорога-серпантин, ведущая к строящемуся курорту Белокуриха-2, является одной из самых красивых транспортных магистралей Алтайского края.

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Пока что воочию увидеть ее приходится не такому большому количеству людей, поскольку курортная зона здесь только создается. Однако уже в ближайшее время в белокурихе-2 заработает первая гостиница, а в перспективе здесь появится целый комплекс отелей.

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Фотокорреспондент портала Amic.ru накануне проехал по дороге к туристической зоне и запечатлел, как она выглядит в условиях зимнего пейзажа.


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Комментарии

11.02.2017 08:19
Саныч

И что тут особенного? Летом красиво, осенью еще красивей... Но зимой...

0  0
11.02.2017 08:28
- гость -

Ну когда смог... наверное

0  0
11.02.2017 09:07
- гость -

самое главное и как смог фио этого типа профи в студию город должен знать героев

0  0
11.02.2017 09:11
- гость -

Дорога в никуда.

0  0
11.02.2017 09:13
- гость -

Пока построят первое здание в Белокурихе 2, этой дороге пять раз сделают дырочный ремонт.

0  0
11.02.2017 09:21
- гость -

Как сделали дорогу покажет время. У меня вопрос сколько такая дорога будет кушать денег на ремонт и как это отразится на ценах в отелях?

0  0
11.02.2017 09:22
- гость -

11.02.2017 09:07 - гость -

Вам не хватило, когда он лестницу фотал полгода с одного и того же ракурса?

0  0
11.02.2017 09:25
- гость -

Ещё и магистраль!!!

0  0
11.02.2017 09:27
- гость -

а какой балбес там решил буквы "Алтайский край" поставить? обычно такие надписи ставят на границах регионов..

0  0
11.02.2017 09:38
- гость -

Обязательно нужно было фотографировать в слякотный день на фоне грязного снега? Амик издевается над аудиторией?

0  0
11.02.2017 11:27
недовольный гость

Я не понимаю, как Вячеслав у вас работает? Он чей то сын, чей то любовник? Как фотограф - бездарь.

0  0
11.02.2017 12:49
- гость -

А где это на карте долго ехать? Полюбоваться красотой

0  0
11.02.2017 12:50
- гость -

Я так понимаю где то на границе судя по надписи

0  0
11.02.2017 12:55
- гость -

В сёлах дорог нет, в райцентрах они развалились. На ремонт денег нет. А вот сделать дорогу не пойми куда и не пойми зачем деньги есть!

0  0
11.02.2017 12:57
Джазатор

Амикам не повезло с погодой...

0  0
11.02.2017 13:15
- гость -

Подобное тянет к подобному. Надо постараться съездить на курорт и не увидеть ни одной солнечной минуты.

0  0
11.02.2017 14:34
Массаж мозга

Серо, пасмурно, уныло... Я так понял, что там ничего ещё нет? Только дорога?

0  0
11.02.2017 15:31
- гость -

ММ и другим немного о Белокурихе2: http://www.alt.kp.ru/daily/26573/3589057/

0  0
11.02.2017 16:55
- гость -

11.02.2017 13:15 - гость -

Много вы солнечных минут увидите на трассе в течении двух часов? Да и курортом Блэдокуриху-2 сложно назвать. Но вам виднее, для вас и общий санузел уже признак курорта.

0  0
11.02.2017 17:05
- гость -

Чтобы доехать до этой дороги, необходимо проехаться по бездорожью Белокурихи

0  0
11.02.2017 17:20
Массаж мозга

15:31, буддистский барабан, телега с карандашами и маленький "мыслитель" на огромном стуле... ради этого туда переться? Бред какой-то.

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