Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Дорога-серпантин, ведущая к строящемуся курорту Белокуриха-2, является одной из самых красивых транспортных магистралей Алтайского края.
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Пока что воочию увидеть ее приходится не такому большому количеству людей, поскольку курортная зона здесь только создается. Однако уже в ближайшее время в белокурихе-2 заработает первая гостиница, а в перспективе здесь появится целый комплекс отелей.
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Фотокорреспондент портала Amic.ru накануне проехал по дороге к туристической зоне и запечатлел, как она выглядит в условиях зимнего пейзажа.
Комментарии
И что тут особенного? Летом красиво, осенью еще красивей... Но зимой...
Ну когда смог... наверное
самое главное и как смог фио этого типа профи в студию город должен знать героев
Дорога в никуда.
Пока построят первое здание в Белокурихе 2, этой дороге пять раз сделают дырочный ремонт.
Как сделали дорогу покажет время. У меня вопрос сколько такая дорога будет кушать денег на ремонт и как это отразится на ценах в отелях?
11.02.2017 09:07 - гость -
Вам не хватило, когда он лестницу фотал полгода с одного и того же ракурса?
Ещё и магистраль!!!
а какой балбес там решил буквы "Алтайский край" поставить? обычно такие надписи ставят на границах регионов..
Обязательно нужно было фотографировать в слякотный день на фоне грязного снега? Амик издевается над аудиторией?
Я не понимаю, как Вячеслав у вас работает? Он чей то сын, чей то любовник? Как фотограф - бездарь.
А где это на карте долго ехать? Полюбоваться красотой
Я так понимаю где то на границе судя по надписи
В сёлах дорог нет, в райцентрах они развалились. На ремонт денег нет. А вот сделать дорогу не пойми куда и не пойми зачем деньги есть!
Амикам не повезло с погодой...
Подобное тянет к подобному. Надо постараться съездить на курорт и не увидеть ни одной солнечной минуты.
Серо, пасмурно, уныло... Я так понял, что там ничего ещё нет? Только дорога?
ММ и другим немного о Белокурихе2: http://www.alt.kp.ru/daily/26573/3589057/
11.02.2017 13:15 - гость -
Много вы солнечных минут увидите на трассе в течении двух часов? Да и курортом Блэдокуриху-2 сложно назвать. Но вам виднее, для вас и общий санузел уже признак курорта.
Чтобы доехать до этой дороги, необходимо проехаться по бездорожью Белокурихи
15:31, буддистский барабан, телега с карандашами и маленький "мыслитель" на огромном стуле... ради этого туда переться? Бред какой-то.