Фото: zastavki.com
Следственный комитет подключился к разбирательству в громкой истории, связанной с оставлением матерью своего двухлетнего сына на холодной веранде – мальчик выжил только благодаря собаке, которая обогревала его, и постороннему человеку, обнаружившему ребенка.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении СКР, в данный момент ведется проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики.
Сам инцидент, напомним, произошел в январе этого года в Локтевском районе — женщина оставила ребёнка на неотапливаемой веранде дома. Малыша, находившегося рядом с собакой, которая его обогревала, случайно обнаружил посторонний человек.
Сейчас мальчик находится в больнице. В отношении его матери возбуждено уголовное дело. Органы следствия дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями.
Также краевое управление СКР ходатайствует о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел в свое ведение.
Комментарии
А что с собакой, почему не пишите?
11.02.2017 10:41 Ольга *** Как это "что?". О собачке позаботятся. Не зря же на усыпление и утилизацию трупа животного из бюджета выделяется около 1200 рублей.
Митя, ты к врачам ходишь?
сабак нада убиват
гадя не гадь так гадко
Опять собака виновата??? Всякая м р а з о т а плодится бесконтрольно, бросает детей, а виноваты животные.
Матерей таких убивать надо, а собак таких в матери.