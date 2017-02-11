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Российские биатлонисты решили позвать на чай Фуркада, чтобы помириться

, ИА "Амител"
По мнению Касперовича совместное чаепитие поможет примирению спорстменов

Фото: pixabay.com

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил о своем намерении пригласить на чай французского спортсмена Мартена Фуркада. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Есть идея пригласить французов к себе попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу", — сказал тренер.

По словам Касперовича, такой шаг поможет сделать обстановку в биатлоне более доброй. 

Как сообщалось ранее, французский биатлонист сбил российского спортсмена Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Кроме этого, на финише он "подрезал" Антона Шипулина. Таким образом, лишив его право бороться за второе место. После этого российские спортсмены не стали жать ему руку, а Фуркад, в свою очередь, демонстративно покинул церемонию награждения.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.02.2017 10:08
ужэ Э

Ну и зачем с ним мириться? В следующий старт, лыжи переломать "нечаянно", да и всё

0  0
11.02.2017 10:17
- гость -

наши спортивные власти все прогибаются наверное, у них зарплата тем выше, чем меньше штрафов от спортивных организаций

0  0
11.02.2017 10:18
- гость -

чай с полонием? или просто ноги переломают после чаепития?

0  0
11.02.2017 10:35
- гость -

лишив его правО

0  0
11.02.2017 10:38
- гость -

Помнится, когда с хохлами еще братьями были, хохольский тренер сбил нашу Чепалову, претендующую на золото. В итоге, она на зубах принесла серебро. И воя патриотов не было. Спорт должен оставаться спортом. И если Фуркад ведет себя как .овно, то не стоит ему уподабливаться.

0  0
11.02.2017 10:42
Алекс

Это вряд-ли возможно. Фуркад настроен негативно именно к Логинову, попавшемуся на допинге, который пропустил два года и теперь имеет полное право выступать. Но здесь нашла коса на камень... А насчет подрезал - в биатлоне другой термин в отличии от дорожного и там это допустимо.

0  0
11.02.2017 10:49
- гость -

11.02.2017 10:42 Алекс А насчет подрезал - в биатлоне другой термин

Ну и как же там термин, брехло пустопорожнее?

0  0
11.02.2017 11:51
- гость -

Если бы лягушатник нарушил правила (перекрыв дорогу Шипулину) то его бы дисквалифицировали Но наши даже не подали протест Если идти на на умышленный контакт с Логиновым, то француз бы мог тоже пострадать. Только"прирамидонщик" уже финишировал а Фуркад только стартанул ( мог подвести команду)

Всё это очередная русская пропаганда

0  0
11.02.2017 12:02
- гость -

11.02.2017 11:51 - гость -

Позорно сбежал с пъедестала - это не подвел команду? Если бы не организаторы, вернувшие его на место, он бы испортил всю процедуру награждения.

0  0
11.02.2017 12:09
- гость -

Фуркад подонок!

0  0
11.02.2017 12:10
гость

похоже у нас только вояки ни перед кем головы не гнут, остальные прогибаются. Все зубы показать нормально не можем французам, я представляю если бы он норга подрезал и сбил или немца, че-то на них фуркад не рыпается

0  0
11.02.2017 12:18
- гость -

На месте Шипулина нужно было не притормаживать, а вальнуть Фуркада на финише. Потом сказать, что не успел среагировать. И всё было бы по честному.

0  0
11.02.2017 12:30
гость

Добавить в чай милдонию, пожать Фуркаду руку и пожелать всего хорошего.

0  0
11.02.2017 12:56
Л.

Добавить в чай Фуркада Боярышника. Боярышник - официальный спонсор чемпионата мира по биатлону.

0  0
11.02.2017 14:00
Массаж мозга

Чтоб не "подрезали" надо веселее шевелить булками.

0  0
11.02.2017 16:18
- гость -

На месте Шипулина нужно было не притормаживать, а вальнуть Фуркада на финише. Потом сказать, что не успел среагировать. И всё было бы по честному.

а чё не вальнул то - зассал ???

0  0
11.02.2017 16:21
- гость -

11.02.2017 11:51 - гость -

Позорно сбежал с пъедестала - это не подвел команду? Если бы не организаторы, вернувшие его на место, он бы испортил всю процедуру награждения.

"пирамидонщик" и Шипулин первые не стали руки подавать

0  0
11.02.2017 16:33
- гость -

11.02.2017 16:21 - гость -

И? Он на пъедестале не может без поддержки пирамидонщиков? )

0  0
11.02.2017 17:19
- гость -

Я бы с уркаганом только что освободившимся тоже не стал руки жать

0  0
11.02.2017 17:46
- гость -

Вот Шипулин и не стал.

0  0
11.02.2017 19:47
ВанькаДурак

11.02.2017 12:18 - гость - На месте Шипулина нужно было не притормаживать, а вальнуть Фуркада на финише. Потом сказать, что не успел среагировать. И всё было бы по честному.

Болтать не мешки ворочать. В нашей ситуации , когда европа ждет любого повода для дисквалификации наших спортсменов , наши спортсмены стараются избегать любых эксцессов. Это не правильно, но забьют ведь всей европой , затравят их. Просто потому что их больше и они рулят во всех международных организациях. Силу мы можем показать только военную, но именно поэтому все избегают воевать с нами, ну разумеется кроме клоунов хохлов.

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