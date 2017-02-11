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17 человек погибли, 59 пострадали в результате давки на футбольном стадионе в городе Уиже на севере Анголы, пишет сайт газеты "Комсомольская правда", ссылаясь на ВВС.
Как сообщается, давка началось после того, как на матч футбольной команды "Санта Рита" с клубом "Рекреативо" не удалось попасть некоторым болельщикам. Тогда началась давка, фанаты начали штурмовать ворота стадиона, одни шли по головам других.
В больницу были доставлены 76 человек. Через какое-то время 17 человек скончались. Между тем, футбольный матч прошел и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Комментарии
Выбросились на стадион, ага.