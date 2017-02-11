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Фестиваль космоса "Я. Алтай. Вселенная" пройдет в Алтайском крае с 12 по 14 апреля. Он будет посвящен памяти Германа Титова и приурочен к 80-летию региона. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Как сообщается, в эти дни пройдет молодежная конференция "Молодежь Алтая — космосу", художественно-публицистическая программа "Алтайский край — дорога в космос", состоятся встречи с военными из космических войск и многие другие мероприятия, посвященные теме космоса.
Отметим, что "космический" фестиваль в Алтайском крае пройдет в первый раз. Инициировали проведение этого мероприятия Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова и управление по культуре и архивному делу при поддержке Министерства образования и науки региона.
Между тем, накануне в регионе начался конкурс учебно-исследовательских работ "Алтай космический". Участие в конкурсе сможет принять любой школьник, которому уже исполнилось десять лет.
Телефоны для справок: (38531) 23-6-00 и 23-6-80.
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