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Ученые Европы провели исследование и выяснили, что пить чай с молоком вредно для здоровья. Благодаря масштабному исследованию, проведенному этими учеными, удалось выяснить, что молочные продукты вообще не совместимы ни с чем. Об этом пишет "ФАН".
Отметим, что в Великобритании люди, как правило, пьют чай с молоком. Эта привычка неоднократно вызывала споры у диетологов. Добровольцы, принимавшие участие в исследовании, пили чай со сгущенным или кипяченым молоком.
В итоге, ученые выяснили, что такая смесь трудно переваривается в желудке. В отдельных случаях это вообще может привести к образованию песка и камней в почках.
Таким образом, исследователи рекомендуют любителям чая пить этот напиток с лимоном, а с молоком нужно пить кофе.
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