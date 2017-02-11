Фото: vk.com/barneos22
Пассажирский автобус №35 курсирует по Барнаулу с разбитым окном, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Вот такой автобус курсирует по городу по маршруту 35 вместе с людьми... люди из разбитого окна машут руками",- пишут местные жители.
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Между тем, в Алтайском крае с 11 по 15 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Днем в субботу, 11 февраля, температура воздуха составляет -20 градусов. По прогнозам синоптиков, еще сильнее температура опустится в ночь на, воскресенье, 12 февраля. В эту ночь похолодает до -31...-36 градусов, местами по юго-востоку края -24...-29. Днем в этот день осадков не прогнозируют. Утром возможны изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит -19...-24 градусов, в предгорьях -13...-18.
Комментарии
Судя по фото №2 это заказ конрурирующей фирмы ...