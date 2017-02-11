Фото: pixabay.com
Количество людей, выступающих против антироссийских санкций становится с каждым днем все больше во Франции и других странах Евросоюза. Об этом заявил "Интерфаксу" посол России во Франции Александр Орлов.
Читайте также: Сколько еще продлятся санкции против России?
Орлов считает, что если Америка решит отменить антироссийские санкции, то Евросоюзу будет крайне трудно их сохранить. По словам посла, в европейских становится все больше противников санкций против России.
"Франция скорее жертва политики санкций, чем их инициатор. Во Франции все больше кругов — политических, деловых и общественных, — которые выступают за отмену санкций", — отметил посол.
Орлов также подчеркнул, что решение по санкциям принималось не Францией, а коллективно.
Комментарии