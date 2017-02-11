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Четыре человека погибли, еще 90 пострадали в южной части Филиппин в результате мощного землетрясения, пишет "ТАСС", ссылаясь агентство Associated Press.
Как сообщается, магнитуда землетрясения составила 6,7. Из-за подземных толчков появились сбои
в системе электроснабжения.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Филиппины -островное государство в Юго-Восточной Азии. Население, по оценке 2015 года, составляет 102 921 200 человек, территория — 299 764 км². Занимают двенадцатое место в мире по численности населения и семьдесят второе по территории.
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