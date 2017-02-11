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Пассажир, опоздавший на рейс Москва-Челябинск авиакомпании "Победа", избил сотрудника этой компании. Об этом пишет Gazeta.ru.
Как сообщается, ЧП случилось в аэропорту Внуково в ночь с 9 на 10 февраля. Мужчина явился в аэропорт, когда регистрация была уже закрыта, а до окончания посадки на борт оставалось всего три минуты.
Ему отказали в полете. Тогда он поднялся в офис компании и начал требовать, чтобы ему вернули деньги за билет. После этого он плюнул в лицо сотрудника и ударил несколько раз его по голове. Затем он спокойно покинул здание аэропорта.
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