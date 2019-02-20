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Лидеру и основателю легендарной группы Nirvana Курту Кобейну 20 февраля исполнилось бы 52 года.

Этого музыканта, который ушел из жизни в возрасте 27 лет, нередко называют последним героем рок-н-ролла. Сам он, судя по его высказываниям, полным самоиронии и даже неприязни к себе, едва ли оценил бы сей статус.

Тем не менее до сих пор песни Курта пользуются невероятной популярностью и востребованностью у молодежи всего мира, а личность лидера Nirvana стала настоящим культом.

Портал Amic.ru, не забывая вклад Кобейна в мировую культуру, предлагает своим читателям подборку наиболее ярких фраз этого музыканта:

Я не могу говорить, я могу только чувствовать;

Пусть уж меня ненавидят за то, что я есть, чем любят за то, чем я не являюсь;

Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком;

Меня зовут Курт, я пою и играю на гитаре, а вообще, я ходячая и разговаривающая бактериальная инфекция;

Когда я понял, что не найду человека, похожего на меня, я просто перестал заводить дружбу с людьми;

Я не гомосексуал, хотя я хотел бы им быть лишь для того, чтобы раздражать гомофобов;

Довольно смешно в 40 лет делать то, что мы вытворяем на сцене сейчас. Вот почему я хочу завязать с карьерой, пока не стало слишком поздно;

Я, должно быть, один из тех больных нарциссизмом, которые начинают ценить что-то только тогда, когда этого уже нет;

Быть первым — это все равно что быть 16-м, разве что больше людей будут целовать тебя в зад;

Я никогда не жаждал ни славы, ни чего-либо подобного. Так уж получилось;

Если меня посадят в тюрьму, по крайней мере, не надо будет раздавать автографы;

Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет.



Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 20 февраля 2017 года