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"Лучше быть угрюмым мечтателем": дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru в день рождения лидера культовой группы Nirvana предлагает подборку афоризмов великого музыканта

Фото: alt-sector.net

Лидеру и основателю легендарной группы Nirvana Курту Кобейну 20 февраля исполнилось бы 52 года.

Этого музыканта, который ушел из жизни в возрасте 27 лет, нередко называют последним героем рок-н-ролла. Сам он, судя по его высказываниям, полным самоиронии и даже неприязни к себе, едва ли оценил бы сей статус.

Тем не менее до сих пор песни Курта пользуются невероятной популярностью и востребованностью у молодежи всего мира, а личность лидера Nirvana стала настоящим культом.

Портал Amic.ru, не забывая вклад Кобейна в мировую культуру, предлагает своим читателям подборку наиболее ярких фраз этого музыканта:

  • Я не могу говорить, я могу только чувствовать;
  • Пусть уж меня ненавидят за то, что я есть, чем любят за то, чем я не являюсь;
  • Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком;
  • Меня зовут Курт, я пою и играю на гитаре, а вообще, я ходячая и разговаривающая бактериальная инфекция;
  • Когда я понял, что не найду человека, похожего на меня, я просто перестал заводить дружбу с людьми;
  • Я не гомосексуал, хотя я хотел бы им быть лишь для того, чтобы раздражать гомофобов;
  • Довольно смешно в 40 лет делать то, что мы вытворяем на сцене сейчас. Вот почему я хочу завязать с карьерой, пока не стало слишком поздно;
  • Я, должно быть, один из тех больных нарциссизмом, которые начинают ценить что-то только тогда, когда этого уже нет;
  • Быть первым — это все равно что быть 16-м, разве что больше людей будут целовать тебя в зад;
  • Я никогда не жаждал ни славы, ни чего-либо подобного. Так уж получилось;
  • Если меня посадят в тюрьму, по крайней мере, не надо будет раздавать автографы;
  • Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет.
     

 

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 20 февраля 2017 года 


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Комментарии

20.02.2017 10:39
Сумрачный д. Гена

Тем кто мало знаком с творчеством Нирваны предлагаю послушать вот эти композиции: Sappy, Lake of Fire (Meat Puppets), The Man Who Sold The World (Д. Боуи). Музыка на века.

0  0
20.02.2017 11:13
Читатель

На какие века? Мож на вЕки лол Советчик. Написали парни пару дохлых композиций, другое дело, что не похожи на остальных, только на этом основании заслуживают упоминания. Музыка на века - это ж надо такое брякнуть.

0  0
20.02.2017 11:15
Пузырек

Коротковат список. Штук 20 еще как минимум можно добавить.

0  0
20.02.2017 11:21
Пузырек

20.02.2017 11:13
Читатель ________________ Мой племянник родился через 5 лет после смерти Кобейна. Кобейн у него вне конкуренции, как и у его друзей. По-моему Вы недооцениваете "автора пары дохлых композиций". Еще учтите, что годы творческой активности, были недолгими.

0  0
20.02.2017 11:28
Сумрачный д. Гена

Пузырек 20 февраля 2017 г.
11:15

Конечно можно, я помянул лишь те композиции, которые многим не известны (Sappy вообще нет ни в одном номерном альбоме). Большинство уверено до сих пор, что это группа одной песни - Smells Like Teen Spirit (ну максимум вспомнят ещё About to Girl и Come as You Are).

0  0
20.02.2017 11:30
Сумрачный д. Гена

Читатель 20 февраля 2017 г.
11:13

Любители "вокально-инструментальных ансамблей" проходят мимо, не задерживаются и не отвлекают адекватных любителей музыки

0  0
20.02.2017 16:42
Filin

ну есть у него пара-тройка приличных вещей, но говорить о каком-то величиии, как и Секс Пистолз ранее, как-то...Да и легковаты они были

0  0
20.02.2018 08:48
Кот.Без сапог.

Да завязывайте! Курт последний революционер в рок-н-ролле. После него никто ничего подобного не сотворял. И не предвидится, по-моему.

0  0
20.02.2018 09:25
- гость -

Сначала лютым игнором, а потом бешеным поклонением поклонники сгубили человека. Хотя, особенной жаждой жизни он никогда не страдал.
Но вот это: ГЕРОЙ, РЕВОЛЮЦИОНЕР и пр., и пр...фу. Не про него это.
Он, как Киану - до звезды им ваши охи и вздохи, как, впрочем и популярность с деньгами вместе. Они- Люди, достигшие самой высшей степени свободы

0  0
20.02.2018 10:09
- гость -

А кто это?
По-русски есть что-нибудь?

0  0
20.02.2018 10:20
Сумрачный гений

Покручу-ка я сегодня Dumb и Rape Me

0  0
20.02.2018 10:25
Сумрачный гений

20.02.2018 10:09
- гость -
А кто это?
По-русски есть что-нибудь?

У Сектора Газа в "Сказке" есть Нирвана по-русски

0  0
20.02.2018 20:32
Абориген

А кто-нибудь вчера про Летова вспомнил?

0  0
5.04.2018 08:21
Filin

Революционер)))) Вот Квортон - это да: основатель викинг-метала, один из столпов блэка. Из той же эпохи.

0  0
5.04.2018 08:36
Андраник Карленович

Летов, который в ..левотине захлебнулся???

0  0
5.04.2018 08:37
Андраник Карленович

Manowar !!!!

0  0
5.04.2018 08:46
- гость -

Зачем идеализировать посредственного музыканта, наркомана, алкоголика, самоубийцу?
Его боготворят люди, которым в лицо можно говорить, что они не люди... а у них столько сопелька из носа на губу стечет....

0  0
5.04.2018 09:14
Грантштейн

Боготворить не надо, но не отметить, что Кобейн был талантливым музыкантом нельзя.

0  0
5.04.2018 09:32
гость

Nirvana хорошо, а Oasis лучше!

0  0
5.04.2018 10:06
Кот.Без сапог.

Да кто они все по сравнению с Серёгой Ленинградским...

0  0
5.04.2018 11:15
Собутыльник Кеша

5.04.2018 09:14
Грантштейн
Боготворить не надо, но не отметить, что Кобейн был талантливым музыкантом нельзя.

+1

0  0
5.04.2018 11:19
Антоха

5.04.2018 08:37
Андраник Карленович
Manowar !!!!

Технично, но в музыкальном плане очень примитивно.

PS Сам залипал на них в 90-х (King of Metall, The Hell of Steel и прочее)

0  0
5.04.2018 11:24
Сумрачный гений

5.04.2018 08:46
- гость -
Зачем идеализировать посредственного музыканта, наркомана, алкоголика, самоубийцу?

Выдыхай

Я намедни в ютубе наткнулся на отечественную классику, балдею до сих пор: Лише Вчора - Плантация (Tribute to КП) -

0  0
5.04.2018 11:35
Сумрачный гений

20.02.2018 20:32
Абориген
А кто-нибудь вчера про Летова вспомнил?

По датам не силён, но периодически слушаю в исполнении Летова "Непрерывный суицид", "В Ленинских горах", "Русское поле экспериментов", "Невыносимая лёгкость бытия", "Мне на..ть на моё лицо" и прочее. Очень жизнеутверждающе

PS Всё жду чего выдаст к лету Теплая Трасса. Дёпа разогнал концертную шоблу и вернул в коллектив Сергея Кистанова (Талонова), того самого кто в начале 90-х родил оригинальный саунд и аранжировки ТТ.

0  0
5.04.2018 13:05
Куртка Бейн

СГ, это зашквар )))

0  0
5.04.2018 13:07
ек


5.04.2018 09:32
гость Nirvana хорошо, а Oasis лучше!

Фиг там, Галлахеры гуано!

0  0
5.04.2018 15:24
Гонец из Пензы

не ссорьтесь, девачки. о вкусах не спорят

0  0
5.04.2018 15:42
Читатель

Мой каммент прошлгодний Ничего не изменилось за этот год, как были Нирвана бесталанными, так и остались, ничего нового они в музыку не принесли, шли проложенной дорогой, а если не хватает ума и фантазии на понимание классического рока, то нечего болтать про вары и прочую дребедень, которая якобы что-то выдающееся сотворила. Так и говорите: мне нравится такая-то группа и всё.

0  0
5.04.2018 15:50
Filin

5.04.2018 11:19
Антоха

Ежели Мановар примитив, то что о Нирване можно сказать

0  0
5.04.2018 16:01
Сумрачный гений

Филин, тут дело не в трёх аккордах...души там нет, за виртуозными партиями пустота...

0  0
5.04.2018 16:03
Сумрачный гений

5.04.2018 15:42
Читатель

Как был ты деревянным (две "Н", так им и остался. Ничего за год не поменялось )))

0  0
5.04.2018 16:14
Читатель

5.04.2018 16:03
Сумрачный гений
Ты о чём? Обоснуй, если называешь человека глупым, то есть по факту оскорбляешь. В моём комментарии всё чётко и ясно: не каждому хватает ума понять красоту классического рока, именно ума как интеллектуальной составляющей, при этом это не значит, что человек деревянный или глупый, ну просто не понимает он Yes, Bowie, Zeppelin, а вот на варонирваны его хватает. При этом ещё и умудряется такой человек присваивать всей этой шушере от музыки эпитеты "великие, легендарные" и прочее, а некоторые ещё и ники себе берут "гений" - не меньше хаха

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6.04.2018 09:39
СГ

5.04.2018 16:14
Читатель
Обоснуй

"Обоснуй" будешь папке своему говорить.

0  0
6.04.2018 09:48
Сумрачный д. Гена

5.04.2018 16:14
Читатель
Bowie

В моём самом первом сообщение "The Man Who Sold The World" в исполнение Кобейна ЧЬЯ???!!! Догадайся с одного раза!!!

ЗЫ Между прочим в исполнении Курта она звучит более проникновенно чем оригинал Д. Боуи. Можешь с этим не согласиться.

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