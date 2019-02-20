Фото: alt-sector.net
Лидеру и основателю легендарной группы Nirvana Курту Кобейну 20 февраля исполнилось бы 52 года.
Этого музыканта, который ушел из жизни в возрасте 27 лет, нередко называют последним героем рок-н-ролла. Сам он, судя по его высказываниям, полным самоиронии и даже неприязни к себе, едва ли оценил бы сей статус.
Тем не менее до сих пор песни Курта пользуются невероятной популярностью и востребованностью у молодежи всего мира, а личность лидера Nirvana стала настоящим культом.
Портал Amic.ru, не забывая вклад Кобейна в мировую культуру, предлагает своим читателям подборку наиболее ярких фраз этого музыканта:
- Я не могу говорить, я могу только чувствовать;
- Пусть уж меня ненавидят за то, что я есть, чем любят за то, чем я не являюсь;
- Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком;
- Меня зовут Курт, я пою и играю на гитаре, а вообще, я ходячая и разговаривающая бактериальная инфекция;
- Когда я понял, что не найду человека, похожего на меня, я просто перестал заводить дружбу с людьми;
- Я не гомосексуал, хотя я хотел бы им быть лишь для того, чтобы раздражать гомофобов;
- Довольно смешно в 40 лет делать то, что мы вытворяем на сцене сейчас. Вот почему я хочу завязать с карьерой, пока не стало слишком поздно;
- Я, должно быть, один из тех больных нарциссизмом, которые начинают ценить что-то только тогда, когда этого уже нет;
- Быть первым — это все равно что быть 16-м, разве что больше людей будут целовать тебя в зад;
- Я никогда не жаждал ни славы, ни чего-либо подобного. Так уж получилось;
- Если меня посадят в тюрьму, по крайней мере, не надо будет раздавать автографы;
- Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 20 февраля 2017 года
Комментарии
Тем кто мало знаком с творчеством Нирваны предлагаю послушать вот эти композиции: Sappy, Lake of Fire (Meat Puppets), The Man Who Sold The World (Д. Боуи). Музыка на века.
На какие века? Мож на вЕки лол Советчик. Написали парни пару дохлых композиций, другое дело, что не похожи на остальных, только на этом основании заслуживают упоминания. Музыка на века - это ж надо такое брякнуть.
Коротковат список. Штук 20 еще как минимум можно добавить.
20.02.2017 11:13
Читатель ________________ Мой племянник родился через 5 лет после смерти Кобейна. Кобейн у него вне конкуренции, как и у его друзей. По-моему Вы недооцениваете "автора пары дохлых композиций". Еще учтите, что годы творческой активности, были недолгими.
Пузырек 20 февраля 2017 г.
11:15
Конечно можно, я помянул лишь те композиции, которые многим не известны (Sappy вообще нет ни в одном номерном альбоме). Большинство уверено до сих пор, что это группа одной песни - Smells Like Teen Spirit (ну максимум вспомнят ещё About to Girl и Come as You Are).
Читатель 20 февраля 2017 г.
11:13
Любители "вокально-инструментальных ансамблей" проходят мимо, не задерживаются и не отвлекают адекватных любителей музыки
ну есть у него пара-тройка приличных вещей, но говорить о каком-то величиии, как и Секс Пистолз ранее, как-то...Да и легковаты они были
Да завязывайте! Курт последний революционер в рок-н-ролле. После него никто ничего подобного не сотворял. И не предвидится, по-моему.
Сначала лютым игнором, а потом бешеным поклонением поклонники сгубили человека. Хотя, особенной жаждой жизни он никогда не страдал.
Но вот это: ГЕРОЙ, РЕВОЛЮЦИОНЕР и пр., и пр...фу. Не про него это.
Он, как Киану - до звезды им ваши охи и вздохи, как, впрочем и популярность с деньгами вместе. Они- Люди, достигшие самой высшей степени свободы
А кто это?
По-русски есть что-нибудь?
Покручу-ка я сегодня Dumb и Rape Me
20.02.2018 10:09
- гость -
А кто это?
По-русски есть что-нибудь?
У Сектора Газа в "Сказке" есть Нирвана по-русски
А кто-нибудь вчера про Летова вспомнил?
Революционер)))) Вот Квортон - это да: основатель викинг-метала, один из столпов блэка. Из той же эпохи.
Летов, который в ..левотине захлебнулся???
Manowar !!!!
Зачем идеализировать посредственного музыканта, наркомана, алкоголика, самоубийцу?
Его боготворят люди, которым в лицо можно говорить, что они не люди... а у них столько сопелька из носа на губу стечет....
Боготворить не надо, но не отметить, что Кобейн был талантливым музыкантом нельзя.
Nirvana хорошо, а Oasis лучше!
Да кто они все по сравнению с Серёгой Ленинградским...
5.04.2018 09:14
Грантштейн
Боготворить не надо, но не отметить, что Кобейн был талантливым музыкантом нельзя.
+1
5.04.2018 08:37
Андраник Карленович
Manowar !!!!
Технично, но в музыкальном плане очень примитивно.
PS Сам залипал на них в 90-х (King of Metall, The Hell of Steel и прочее)
5.04.2018 08:46
- гость -
Зачем идеализировать посредственного музыканта, наркомана, алкоголика, самоубийцу?
Выдыхай
Я намедни в ютубе наткнулся на отечественную классику, балдею до сих пор: Лише Вчора - Плантация (Tribute to КП) -
20.02.2018 20:32
Абориген
А кто-нибудь вчера про Летова вспомнил?
По датам не силён, но периодически слушаю в исполнении Летова "Непрерывный суицид", "В Ленинских горах", "Русское поле экспериментов", "Невыносимая лёгкость бытия", "Мне на..ть на моё лицо" и прочее. Очень жизнеутверждающе
PS Всё жду чего выдаст к лету Теплая Трасса. Дёпа разогнал концертную шоблу и вернул в коллектив Сергея Кистанова (Талонова), того самого кто в начале 90-х родил оригинальный саунд и аранжировки ТТ.
СГ, это зашквар )))
5.04.2018 09:32
гость Nirvana хорошо, а Oasis лучше!
Фиг там, Галлахеры гуано!
не ссорьтесь, девачки. о вкусах не спорят
Мой каммент прошлгодний Ничего не изменилось за этот год, как были Нирвана бесталанными, так и остались, ничего нового они в музыку не принесли, шли проложенной дорогой, а если не хватает ума и фантазии на понимание классического рока, то нечего болтать про вары и прочую дребедень, которая якобы что-то выдающееся сотворила. Так и говорите: мне нравится такая-то группа и всё.
5.04.2018 11:19
Антоха
Ежели Мановар примитив, то что о Нирване можно сказать
Филин, тут дело не в трёх аккордах...души там нет, за виртуозными партиями пустота...
5.04.2018 15:42
Читатель
Как был ты деревянным (две "Н", так им и остался. Ничего за год не поменялось )))
5.04.2018 16:03
Сумрачный гений
Ты о чём? Обоснуй, если называешь человека глупым, то есть по факту оскорбляешь. В моём комментарии всё чётко и ясно: не каждому хватает ума понять красоту классического рока, именно ума как интеллектуальной составляющей, при этом это не значит, что человек деревянный или глупый, ну просто не понимает он Yes, Bowie, Zeppelin, а вот на варонирваны его хватает. При этом ещё и умудряется такой человек присваивать всей этой шушере от музыки эпитеты "великие, легендарные" и прочее, а некоторые ещё и ники себе берут "гений" - не меньше хаха
5.04.2018 16:14
Читатель
Обоснуй
"Обоснуй" будешь папке своему говорить.
5.04.2018 16:14
Читатель
Bowie
В моём самом первом сообщение "The Man Who Sold The World" в исполнение Кобейна ЧЬЯ???!!! Догадайся с одного раза!!!
ЗЫ Между прочим в исполнении Курта она звучит более проникновенно чем оригинал Д. Боуи. Можешь с этим не согласиться.