В 2016 году Счетная палата Алтайского края выявила финансовых нарушений почти на один миллиард рублей.
В прошлом году ведомством проведено 53 контрольных и 11 экстренно-аналитических мероприятий, в том числе в порядке оперативного контроля за исполнением краевого бюджета и бюджета фонда медицинского страхования. Об этом в ходе рабочей встречи заместитель председателя Счетной палаты Татьяна Киреева доложила главе региона.
"Было сделано 52 экспертизы нормативно-правовых актов, в том числе четыре проекта по государственным программам. Контроль прошли 159 объектов. Объем проверенных средств — 31 миллиард рублей. Выявлено нарушений на сумму 918 миллионов рублей. Это на 27% ниже показателей 2015 года. Если анализировать динамику за последние пять лет, то отмечается тенденция к сокращению нарушений финансового законодательства", — рассказала Киреева.
Также зампредседателя ведомства добавила, что вынесено 153 представления на сумму 363 миллиона рублей. С учетом прошлых лет уже устранены нарушения на сумму 436 миллионов.
Что касается неэффективных расходов (деньги, использованные по целевому назначению, но малоэффективно), то их доля составила 254 миллиона. Кроме того, сумма в 31 миллион возвращена во все уровни бюджета.
Комментарии
Говор по русски их украли.
Не украли, а освоили......
Напомним: Алтайский край стабильно входит в группу регионов с I степенью качества управления региональными финансами (в соответствии с Приказом Минфина России от 03.10.2010 №552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»).
Алтайский край наградили дипломом «За высокое качество управления региональными финансами»
Минфин России дал высокую оценку качества управления бюджетом Алтайского края
Даже на строительстве дворцов Путина воруют, а тут то уж как бы сам бог велел.
Воровали и воровать будут, на смену наворовавшимся приходят новые и снова вороют, эту систему не изменить, из года в год кого-то уличают, о остановить не могут....а может просто не хотят. Всем удобно!
Бомонд-то расейский за все эти годы ни воровать не перестал, ни гнать награбленное на Запад. Он не создал полноценной, суверенной банковской системы. Когда в 2014-м санкции Запада отрезали предприятия РФ от длинных и дешевых кредитов западных банков, оказалось, что «великие российские банкиры» заместить их не могут. Нет тех денежек-то, и малы размеры ссуд, и сроки их коротки, и проценты по ним – грабительские. Активы банковской системы КНР – 33 трлн. долларов, американских банков – более 15 трлн., а все активы банков РФ – 1,3 трлн. Что называется, с гулькин нос. Раньше надо было вычищать из руководства экономикой сислибов и создавать Госбанк РФ вкупе с набором сильных промышленных банков, обладающих активами в 5-6 триллионов долларов, способных использовать механизмы рублевой эмиссии для долгого кредитования русских корпораций. А теперь уже поздно. Вы куда дели те триллионы долларов, что страна выручила за вывоз нефти и газа с 2000 года? Там же было как минимум 4 триллиона долларов!
опять либерастное нытие! где деньги Зин? вот такие как ты только более умные их и тянут, а ты тут эссе строчишь, неудачнеГ!
И че, дед? Герой, кто у государства украл? Потом в церкве свечку поставил и давай о патриотизме рассуждать. Тьфу на тебя, удачнег.
пора менять обеих карликов и алтайского и московского
гостю09:52! я за героев тут речь не вел! ты свои придумки при себе оставь! на своем веку уже много чего повидал, особенно таких горластых, которые вечно за "народ" орут, потом профит с этого народу имеют, вам все равно кто у власти, цезарь, царь ,камунисты, у вас одна цель туда заскочить любым путем!