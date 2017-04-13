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Актёр Василий Степанов, запомнившийся российским зрителям по фильму "Обитаемый остров", выбросился из окна жилого дома в Москве и остался жив. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Известно, что инцидент произошел на Давыдковской улице. Актер упал примерно с высоты третьего этажа. После ЧП он отказался от госпитализации. Неизвестно, почему актер выбросился из окна.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт падения мужчины, не уточнив других подробностей.