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Заместитель постпреда РФ Владимир Сафронков смог постоять за Россию на заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло в среду, 12 апреля. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

На заседании его британский коллега Мэттью Райкрофт начал обвинять Россию в злоупотреблении правом вето, а также поддержке Башара Асада, и, наконец, заключил, что наша страна "потеряла доверие". Сафронков нашел что ответить на это.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!" — сказал представитель России в ООН.

В конце он добавил, чтобы Райкрофт не смел оскорблять Россию. Также он попросил председателя ООН следить за порядком.