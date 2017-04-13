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Новости

Представитель РФ в ООН попросил коллегу из Британии не отводить глаз

, ИА "Амител"
В свою очередь, Мэттью Райкрофт обвинил Россию в злоупотреблении правом вето

Фото: smiexpress.ru

Заместитель постпреда РФ Владимир Сафронков смог постоять за Россию на заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло в среду, 12 апреля. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

На заседании его британский коллега Мэттью Райкрофт начал обвинять Россию в злоупотреблении правом вето, а также поддержке Башара Асада, и, наконец, заключил, что наша страна "потеряла доверие". Сафронков нашел что ответить на это.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!" — сказал представитель России в ООН.

В конце он добавил, чтобы Райкрофт не смел оскорблять Россию. Также он попросил председателя ООН следить за порядком.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

13.04.2017 09:07
- гость -

Пусть я впадаю, пустьВ сентиментальность и грусть.Воли моей супротив эти глазанапротив.Вот и свела судьба,вот и свела судьба,Вот и свела судьбанас.Только не подведи, только неподведи,Только не отведи глаз.

0  0
13.04.2017 09:55
- гость -

В английской речи нет обращения на "ТЫ"

0  0
13.04.2017 09:59
дед

гостю 09:07! +100500! тож вспомнил эту песню!

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13.04.2017 12:17
гость

Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!

Надеюсь он не так говорил, на быдловатый базар похоже. Говорить на ты дипломату может быть может хотя бы Лавров или Чуркин, а он пока ни тот ни другой

0  0
13.04.2017 12:45
Правдофил

13.04.2017 12:17 гость Хоть "ты", хоть "вы" на английский язык переводится как "you". Английские переводчики на русский всегда "you" переводят как "ты"

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13.04.2017 12:51
Правдофил

А мог бы просто так взять и заявить, что по данным бурятской разведки, бомбу с зарином (который пахнет и не вызывает проблем с кожей у белых касок) взорвали британские военные, после того как были уничтожены их инструкторы на базе ИГИЛ. И потрясти шевроном британского военного. И потребовать немедленной смены режима в Лондоне

0  0
13.04.2017 13:05
Ru.бaнoк

Правдофилу,сударь,с Вами сложно не согласиться!

0  0
13.04.2017 13:15
гость

13.04.2017 12:45 Правдофил Хоть "ты", хоть "вы" на английский язык переводится как "you". Английские переводчики на русский всегда "you" переводят как "ты"

То есть если он говорил на английском, он, надеюсь, имел в виду "вы"

0  0
13.04.2017 13:54
- гость -

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам? Д.. б.." - по лавровски парировал британский коллега Что-то у наших дипломатом или нервишки шалят, или подворотня наружу лезет.

0  0
13.04.2017 14:06
Массаж мозга

"То есть если он говорил на английском, он, надеюсь, имел в виду "вы" " -------- Он говорил именно на русском. Стыдоба. "Вербное воскресение", "не сметь оскорблять Россию" и т.д. "Кто учил вас манерам" короче.

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13.04.2017 16:24
Rogue Stray

3.04.2017 12:17 гость

Надеюсь он не так говорил...

________

Именно так и говорил. Тоже сначала не поверил, но посмотрел на ютубе и тихо а...л. Причём, пациент явно не выучил текст и в перерывах между патетизмами и возведением очей горе, тупил, зачитывая его с бумажки.

Так что Лавров с его матерным кашлем - это ещё так... В МИДе, оказывается, такие персонажи водятся, что думаешь: то ли природный дурак, то ли под веществами?

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13.04.2017 17:34
Гонец из Пензы

это какой-то... позор

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13.04.2017 17:57
- гость -

Как то не приятно смотреть быдловатое выступление российского дипломата. Оскорблять собеседника в подобной гоповской манере просто не допустимо. ООН - не место хамам и хабалкам.

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