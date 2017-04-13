Фото: smiexpress.ru
Заместитель постпреда РФ Владимир Сафронков смог постоять за Россию на заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло в среду, 12 апреля. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
На заседании его британский коллега Мэттью Райкрофт начал обвинять Россию в злоупотреблении правом вето, а также поддержке Башара Асада, и, наконец, заключил, что наша страна "потеряла доверие". Сафронков нашел что ответить на это.
"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!" — сказал представитель России в ООН.
В конце он добавил, чтобы Райкрофт не смел оскорблять Россию. Также он попросил председателя ООН следить за порядком.
Комментарии
Пусть я впадаю, пустьВ сентиментальность и грусть.Воли моей супротив эти глазанапротив.Вот и свела судьба,вот и свела судьба,Вот и свела судьбанас.Только не подведи, только неподведи,Только не отведи глаз.
В английской речи нет обращения на "ТЫ"
гостю 09:07! +100500! тож вспомнил эту песню!
Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?!
Надеюсь он не так говорил, на быдловатый базар похоже. Говорить на ты дипломату может быть может хотя бы Лавров или Чуркин, а он пока ни тот ни другой
13.04.2017 12:17 гость Хоть "ты", хоть "вы" на английский язык переводится как "you". Английские переводчики на русский всегда "you" переводят как "ты"
А мог бы просто так взять и заявить, что по данным бурятской разведки, бомбу с зарином (который пахнет и не вызывает проблем с кожей у белых касок) взорвали британские военные, после того как были уничтожены их инструкторы на базе ИГИЛ. И потрясти шевроном британского военного. И потребовать немедленной смены режима в Лондоне
Правдофилу,сударь,с Вами сложно не согласиться!
13.04.2017 12:45 Правдофил Хоть "ты", хоть "вы" на английский язык переводится как "you". Английские переводчики на русский всегда "you" переводят как "ты"
То есть если он говорил на английском, он, надеюсь, имел в виду "вы"
"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам? Д.. б.." - по лавровски парировал британский коллега Что-то у наших дипломатом или нервишки шалят, или подворотня наружу лезет.
"То есть если он говорил на английском, он, надеюсь, имел в виду "вы" " -------- Он говорил именно на русском. Стыдоба. "Вербное воскресение", "не сметь оскорблять Россию" и т.д. "Кто учил вас манерам" короче.
3.04.2017 12:17 гость
Надеюсь он не так говорил...
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Именно так и говорил. Тоже сначала не поверил, но посмотрел на ютубе и тихо а...л. Причём, пациент явно не выучил текст и в перерывах между патетизмами и возведением очей горе, тупил, зачитывая его с бумажки.
Так что Лавров с его матерным кашлем - это ещё так... В МИДе, оказывается, такие персонажи водятся, что думаешь: то ли природный дурак, то ли под веществами?
это какой-то... позор
Как то не приятно смотреть быдловатое выступление российского дипломата. Оскорблять собеседника в подобной гоповской манере просто не допустимо. ООН - не место хамам и хабалкам.