Более 11 тысяч бездомных собак отловили в 2016 году в Алтайском крае. Об этом сообщила заместитель начальника управления ветеринарии края Валентина Саяпина на выездном заседании комитета Алтайского Заксобрания по местному самоуправлению в Бийске.
По ее словам, такую работу проводили только в 41 городе и районе края. 28 муниципальных образований региона, в том числе Баевский, Заринский, Локтевский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Хабарский районы, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, этим вопросом не занимались. Причин несколько: не было заявок от жителей, нет компании, которая предложила бы такую услугу, и нет мест передержки животных.
Например, в Бийске за год по заявкам граждан было отловлено около 1,3 тыс. собак. В близлежащем к городу селе был случай, когда одичавшие собаки уничтожили за один раз 18 телят.
Около 60% собак, отловленных в Бийске, было усыплено. Как подчеркнула председатель общества защиты животных "Преданность" Екатерина Шаерман, решение об умерщвлении принимает ветеринар на основании наличия у животного заболевания или агрессии. Остальных после обязательной стерилизации и всех необходимых прививок содержат в приюте до передачи новым владельцам. Кстати, в Бийске собакам стали наносить на уши татуировки с индивидуальным номером, чтобы следить за популяцией.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в 2015 году был принят краевой закон, по которому полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных были переданы муниципалитетам. Вместе с полномочиями городам и селам Алтайского края пришли небольшие, но деньги — 8 млн рублей на 2016 год. Однако освоили только 6 млн рублей, 2 млн были возвращены в краевой бюджет.
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Комментарии
Надо больше и вообще уничтожить как класс, а хозяев выкинувших собачонку на улицу садить года на 3.
у нас вон на пятаке роятся ,алкашня да нарики !стаями ...отловили б да усыпили
Нефиг прикармливать. В городе вообще не место бродячим собакам.
О каком общении с с братьями по разуму может идти речь, если уничтожают собак, разумных существ.
Собака -друг человека. Смерть живодерам!
Ну хоть так, но обрезали не там, адекватные за бортом остались.... Тройка Серг. Или уже новый?
Амик, почему удаляете нормальные комментарии? Дядьку с его призывами к живодерству оставили! Специально провоцируете накал страстей?!
А кошек почему никто не отлавливает что за дескриминация
Амик, почему удаляете нормальные комментарии? Дядьку с его призывами к живодерству оставили! Специально провоцируете накал страстей?!
Потому что у вас не комментарии , а сплошные оскорбления.
Нет, не про осеорбления речь шла!!! А то, что оставляют провокационные призывы к неадекватным действиям!!!! Это нормально? Никогда гуманный грамотныц человек не будет призывать к убийству!!!! Удалять надо, в первую очередь, такие комментарии!
Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации Не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань.
Амик, вы нарушаете закон о СМИ!!!!!!!!! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТАТЬЮ ЗАКОНА!!!
13.04.2017 12:12 Гость
Что именно нарушает Амис? Выделите шрифтом.
Всё... заблажил поц
оооооооооооо пошло дело!))))голову лечи 12:12 умник!!зеленкой прям намаж и забентуй
Гостю 12.18. БИНТ!!!! ЗАБИНТУЙ!!!! ОКОНЧИТЕ ХОТЯ БЫ ШКОЛУ И НАУЧИТЕСЬ ПИСАТЬ!
12:21!хорошо обязательно окончу!!а вам побольше позитива, серый, угрюмый барнаулец!!
12:25!ваще 100500!страшный чел он реально
Сейчас в домах практически во всех заварили слуховые окна, брошенные кошки вымерли...жаль, а вот собаки еще выживают. Люди, опомнитесь, это вы в природу пришли, а не они.
Ну вот, не даёте гостя окосячить, ладно, но вы поняли, что манкуртов, ну или ассасинов нужно как тараканов......
13.04.2017 12:28 Палыч
)))) ойёйёй ))) уссаться, какая патетика
Сколько в Барнауле колбасных цехов?, море, а что бы им не отдавать отходы в Ласку, собачкам на радость?
12.12 А я не БАРНАУЛЕЦ. Я человек мира, езжу по разным странам. Вижу, как люди относятся к природе и друг другу! А вы, похоже, не имеете такой возможности, поэтому так и мыслите.
13.04.2017 12:34 Палыч Сколько в Барнауле колбасных цехов?, море, а что бы им не отдавать отходы --- Отходы? В колбасном цеху? ахаххаха, святая простота))
Да не ведитесь вы, добрые люди, на троллей, типа дядьки и помойного кота васьки. Они провокаторы и ваши искренние призывы не найдут у них понимания, Для них два аргумента: игнор (если в инете) или удар с ноги в помидоры.
http://www.amic.ru/news/384925/
уничтожать надо вот таких вот мамаш, а животину оставьте в покое
13.04.2017 12:32 - гость - 13.04.2017 12:28 Палыч
)))) ойёйёй ))) уссаться, какая патетика
Принимай лекарства, чтобы не ссаться.
Я те вот как скажу евгений, ты конешно гений, но не человек, а ездец по миру.
город - место для жизни людей, а не бродячих собак
А зачем нужны передержки? Вон яму Беккари обустроить и дружными рядами снаряжать туда отловленных блоховозов. Сразу бизнес подтянется на такое выгодное дело. Просто у власти нет реального желания решить вопрос в интересах народа. Бродячие собаки должны быть уничтожены.
Сколько кровожадных у нас в городе!