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Более 11 тысяч бродячих собак отловили в Алтайском крае в 2016 году

, ИА "Амител"
На это потребовалось 6 млн рублей

Фото: Александра Черданцева

Более 11 тысяч бездомных собак отловили в 2016 году в Алтайском крае. Об этом сообщила заместитель начальника управления ветеринарии края Валентина Саяпина на выездном заседании комитета Алтайского Заксобрания по местному самоуправлению в Бийске.

По ее словам, такую работу проводили только в 41 городе и районе края. 28 муниципальных образований региона, в том числе Баевский, Заринский, Локтевский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Хабарский районы, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, этим вопросом не занимались. Причин несколько: не было заявок от жителей, нет компании, которая предложила бы такую услугу, и нет мест передержки животных.

Например, в Бийске за год по заявкам граждан было отловлено около 1,3 тыс. собак. В близлежащем к городу селе был случай, когда одичавшие собаки уничтожили за один раз 18 телят.

Около 60% собак, отловленных в Бийске, было усыплено. Как подчеркнула председатель общества защиты животных "Преданность" Екатерина Шаерман, решение об умерщвлении принимает ветеринар на основании наличия у животного заболевания или агрессии. Остальных после обязательной стерилизации и всех необходимых прививок содержат в приюте до передачи новым владельцам. Кстати, в Бийске собакам стали наносить на уши татуировки с индивидуальным номером, чтобы следить за популяцией.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в 2015 году был принят краевой закон, по которому полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных были переданы муниципалитетам. Вместе с полномочиями городам и селам Алтайского края пришли небольшие, но деньги — 8 млн рублей на 2016 год. Однако освоили только 6 млн рублей, 2 млн были возвращены в краевой бюджет.

Читайте также: Властям городов и районов Алтая дали права по отлову бездомных животных

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.04.2017 10:51
Дядька

Надо больше и вообще уничтожить как класс, а хозяев выкинувших собачонку на улицу садить года на 3.

0  19
13.04.2017 11:19
- гость -

у нас вон на пятаке роятся ,алкашня да нарики !стаями ...отловили б да усыпили

11  0
13.04.2017 11:21
- гость -

Нефиг прикармливать. В городе вообще не место бродячим собакам.

0  11
13.04.2017 11:26
- гость -

О каком общении с с братьями по разуму может идти речь, если уничтожают собак, разумных существ.

10  0
13.04.2017 11:27
Евгений

Собака -друг человека. Смерть живодерам!

9  0
13.04.2017 11:49
Дядька

Ну хоть так, но обрезали не там, адекватные за бортом остались.... Тройка Серг. Или уже новый?

0  0
13.04.2017 11:51
Гость

Амик, почему удаляете нормальные комментарии? Дядьку с его призывами к живодерству оставили! Специально провоцируете накал страстей?!

11  0
13.04.2017 11:52
Кот Васька

А кошек почему никто не отлавливает что за дескриминация

0  8
13.04.2017 11:53
- гость -

Амик, почему удаляете нормальные комментарии? Дядьку с его призывами к живодерству оставили! Специально провоцируете накал страстей?!

Потому что у вас не комментарии , а сплошные оскорбления.

0  0
13.04.2017 11:55
Дядька

0  0
13.04.2017 11:56
Гость

Нет, не про осеорбления речь шла!!! А то, что оставляют провокационные призывы к неадекватным действиям!!!! Это нормально? Никогда гуманный грамотныц человек не будет призывать к убийству!!!! Удалять надо, в первую очередь, такие комментарии!

15  0
13.04.2017 12:12
Гость

Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации Не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань.

Амик, вы нарушаете закон о СМИ!!!!!!!!! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТАТЬЮ ЗАКОНА!!!

12  0
13.04.2017 12:14
- гость -

13.04.2017 12:12 Гость

Что именно нарушает Амис? Выделите шрифтом.

0  0
13.04.2017 12:16
Дядька

Всё... заблажил поц

0  0
13.04.2017 12:18
- гость -

оооооооооооо пошло дело!))))голову лечи 12:12 умник!!зеленкой прям намаж и забентуй

0  0
13.04.2017 12:21
Гость

Гостю 12.18. БИНТ!!!! ЗАБИНТУЙ!!!! ОКОНЧИТЕ ХОТЯ БЫ ШКОЛУ И НАУЧИТЕСЬ ПИСАТЬ!

0  0
13.04.2017 12:25
- гость -

12:21!хорошо обязательно окончу!!а вам побольше позитива, серый, угрюмый барнаулец!!

0  0
13.04.2017 12:28
- гость -

12:25!ваще 100500!страшный чел он реально

0  0
13.04.2017 12:28
Палыч

Сейчас в домах практически во всех заварили слуховые окна, брошенные кошки вымерли...жаль, а вот собаки еще выживают. Люди, опомнитесь, это вы в природу пришли, а не они.

11  0
13.04.2017 12:30
Дядька

Ну вот, не даёте гостя окосячить, ладно, но вы поняли, что манкуртов, ну или ассасинов нужно как тараканов......

0  0
13.04.2017 12:32
- гость -

13.04.2017 12:28 Палыч

)))) ойёйёй ))) уссаться, какая патетика

0  0
13.04.2017 12:34
Палыч

Сколько в Барнауле колбасных цехов?, море, а что бы им не отдавать отходы в Ласку, собачкам на радость?

0  0
13.04.2017 12:43
Гость

12.12 А я не БАРНАУЛЕЦ. Я человек мира, езжу по разным странам. Вижу, как люди относятся к природе и друг другу! А вы, похоже, не имеете такой возможности, поэтому так и мыслите.

0  0
13.04.2017 13:15
- гость -

13.04.2017 12:34 Палыч Сколько в Барнауле колбасных цехов?, море, а что бы им не отдавать отходы --- Отходы? В колбасном цеху? ахаххаха, святая простота))

0  0
13.04.2017 13:19
Евгений

Да не ведитесь вы, добрые люди, на троллей, типа дядьки и помойного кота васьки. Они провокаторы и ваши искренние призывы не найдут у них понимания, Для них два аргумента: игнор (если в инете) или удар с ноги в помидоры.

0  0
13.04.2017 13:59
- гость -

http://www.amic.ru/news/384925/

уничтожать надо вот таких вот мамаш, а животину оставьте в покое

0  0
13.04.2017 14:07
- гость -

13.04.2017 12:32 - гость - 13.04.2017 12:28 Палыч

)))) ойёйёй ))) уссаться, какая патетика

Принимай лекарства, чтобы не ссаться.

0  0
13.04.2017 14:12
Дядька

Я те вот как скажу евгений, ты конешно гений, но не человек, а ездец по миру.

0  0
13.04.2017 17:36
Гонец из Пензы

город - место для жизни людей, а не бродячих собак

0  7
13.04.2017 17:50
Изониазид

А зачем нужны передержки? Вон яму Беккари обустроить и дружными рядами снаряжать туда отловленных блоховозов. Сразу бизнес подтянется на такое выгодное дело. Просто у власти нет реального желания решить вопрос в интересах народа. Бродячие собаки должны быть уничтожены.

0  0
13.04.2017 19:52
Океана

Сколько кровожадных у нас в городе!

0  0
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