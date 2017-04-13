Фото: vk.com/barneos22

Большую кучу мусора вывалили в центре Барнаула на проезжую часть.

Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, этот дорожный сюрприз был замечен на улице Партизанской.

"Куча мусора на дороге. Или это ямы теперь так засыпают??? Партизанская, 201", — отмечает автор заметки.

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Не исключено, что таким образом кто-то хотел обозначить глубокую яму. Так, накануне один из корреспондентов портала Amic.ru стал свидетелем того, как на разбитой улице Георгия Исакова ямы также были обозначены черными пакетами с мусором.

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