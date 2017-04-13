Фото: vk.com/barneos22
Большую кучу мусора вывалили в центре Барнаула на проезжую часть.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, этот дорожный сюрприз был замечен на улице Партизанской.
"Куча мусора на дороге. Или это ямы теперь так засыпают??? Партизанская, 201", — отмечает автор заметки.
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Не исключено, что таким образом кто-то хотел обозначить глубокую яму. Так, накануне один из корреспондентов портала Amic.ru стал свидетелем того, как на разбитой улице Георгия Исакова ямы также были обозначены черными пакетами с мусором.
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Комментарии
Как я понимаю, это капиталистического субботника дело... Собрали и не вывезли.
2017 – год мусора в РоссииС 1го января 2017 года произойдут ряд изменений в законодательстве, которые коснутся каждой семьи. Проблемы мусора в 2017 году будут обсуждаться в России чаще чем когда-либо. Неминуема волна недовольств, масса недопонимании, череда скандалов и разоблачений местных чиновников и нечистых на руку предпринимателей.Что же произойдёт в 2017ом году?
мусорная раисся
Дошли наконец Чубайстехнологии до Столицы Мира!
Вообще-то там ямы не было: небольшое плавное понижение асфальта и лужа - район именуется в простонародье "Болото" - но дно в этой луже было. Буквальное еще в понедельник.
теперь бомж срущий по среди дороги может аргументировано заявить: извиняюсь, трубы горят
Это как в Бийске, мужик высыпал кучу снега возле менструации. Платить не хотели. Так и здесь. И неважно какие теперь отмазы будут лепить наши слуги.