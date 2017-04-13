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Проверку по факту падения двухлетнего мальчика в яму в Бийске начало управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

Как сообщал портал Amic.ru, инцидент произошел у жилого дома по улице Короленко. Ребенок, играя рядом с погребами, провалился в яму.

"В результате падения малолетний не получил серьезных травм и повреждений. По предварительным данным, провал образовался из-за подмытия стенки одного из погребов", — отмечают в СКР.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям тех, кто ответственен за обслуживание указанной территории.



