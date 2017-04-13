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Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов заявил, что этим летом в России, как и во всех странах Таможенного союза, будут введены электронные ПТС. Об этом пишет портал gazetadaily.ru.
Оформлять электронные ПТС в России начнут с 1 июля 2017 года.
Между тем бумажные ПТС также будут действовать, а переоформление бумажной версии в электронную не станет обязательным. Электронные ПТС будут касаться в первую очередь новых машин, которые получили свой уникальный номер в специализированной электронной системе.
Когда владелец авто будет ее регистрировать, ему нужно будет предоставить инспектору номер ПТС, специальный идентификационный номер, выписку из электронного ПТС и непосредственно договор купли-продажи транспортного средства.
Комментарии
за отдельную плату? вы просто надоели.
Вместо ПТС нужно будет предъявить выписку из электронной ПТС- генитально!
Еще и ДКП с собой возить придется?)
А они сами не могут эту выписку из электронной ПТС посмотреть? И зачем еще один уникальный номер, если есть VIN?
В чем смысл, если будет бумажная выписка? Всё равно всё также в компьютере как и сейчас. Очередной сбор бабла? Упыри. Воры.