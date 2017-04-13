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Барнаульским мотоциклистам напомнили о запрете проезда по проспекту Ленина

, ИА "Амител"
Госавтоинспекция обращается к владельцам двухколесного транспорта в связи с началом мотосезона

Фото: akademicheskiymedia.ru

Сотрудники ГИБДД в Барнауле обратились к водителям мотоциклов и скутеров с призывом соблюдать дисциплину на дорогах.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что двухколесный транспорт становится все более популярным. "Большинство аварий с участием двухколесного транспорта происходит по причине нарушения скоростного режима, нарушений правил маневрирования, управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления, несоблюдения безопасной дистанции. Многие водители, и в особенности пассажиры, не пользуются шлемами и другими средствами безопасности", — указывают в ведомстве.

Так, в 2016 году в краевой столице было зарегистрировано 48 ДТП, в которых два человека погибли и 54 получили травмы. Из-за нарушений ПДД водителями мототранспорта произошло 20 дорожно-транспортных происшествий.

Также в ГИБДД напоминают, что движение мотоциклов на проспекте Ленина в Барнауле на участке между улицей Пионеров и площадью Баварина запрещено. За соблюдением норм ПДД мотоциклистами будет следить мотопатруль ГИБДД.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.04.2017 14:49
- гость -

Напомните гаишникам, чтобы они следили за тем, что бы хрустики между машин не метались, а вторым напомните что так делать нельзя.

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13.04.2017 15:43
- гость -

Мы платим повышенный налог на мотоциклы, доходящий до 12000 в год, и нам еще запрещают ездить? Сезон длится 7 месяцев, и мы еще и виноваты во всем? Вы там ахринели что ли? Такого поганого и скотского отношения к мототранспорту еще поискать надо. По статистике в 60% аварий виноват автотранспорт, и мы еще левые? С таким отношением плевать мы хотели на ваши призывы. Ловите по городу, сволочи!

0  0
13.04.2017 15:47
- гость -

13.04.2017 15:43 - гость -

какой налог вы платите? у половины моты не зарегистрированы. а с таким отношением ты еще залетишь под свой камаз, летун

0  0
13.04.2017 15:50
- гость -

да щаззз, разбежались! Сами себе запрещайте проезд!!! Напоминают они!!! В жопу идите, со своими запретами и напоминаниями!! Сначала лицом повернитесь к нам, а потом, чего то просите!!!!

0  0
13.04.2017 15:54
- гость -

13.04.2017 15:43 - гость - Ну на счет семи месяцев сезона, это ты погорячился, конечно, пять - в лучшем случае)))

0  0
13.04.2017 15:54
хрусты не летайте

0  0
13.04.2017 15:57
- гость -

"Сотрудники ГИБДД в Барнауле обратились к водителям мотоциклов и скутеров с призывом соблюдать дисциплину на дорогах." ХАХАХА!!! ПУСТЬ САМ СОБЛЮДАЕТ!!! КОНЕЧНО ЗАПРЕТИТЬ ВСЕМ, ВСЕ И ВСЯ!!!

0  0
13.04.2017 16:02
- гость -

Все владельцы RACER-ов отписались?

0  0
13.04.2017 16:10
гость01

Если мотоклисты не умерят свой пыл и не перестанут соревноваться по горомкости пердака то скоро везде будут запрещать передвижение на этом бестолковом средстве.

0  0
13.04.2017 16:16
Энн

Нечего у меня под окнами ездить на своих визжащих драндулетах. я буду на камеру снимать и передавать в ГАИ.

0  0
13.04.2017 16:29
- гость -

Что-то жесть в Барнауле какая-то. Походу вторая Казань. Берите пример с Московского региона, где более менее власть начинает прислушиваться и помогать мотосообществу, тем самым мотосообщество начинает само регулировать и гонщиков, и тех кто пердит как паровоз, и мероприятия по безопасности проводить среди мотоциклистов. А тут звериный оскал и угрозы. Может собрать колонну в пару тысяч, и проехаться по Барнаулу, заехать в местные управы и отделы мвд? Всем сердцем поддерживаю мотобратьев Барнаула, никого не слушайте, пока не добьетесь достойного отношения к вам, а не отношений как к холопам без прав на существование!

А проблему попытаемся до наших главных донести. Но лучше вы, мотоциклисты, соберитесь и поднимите маленький шум. Как в Казани. И не слушайте зубоскалов, у них всегда одно и тоже, в свое жалкое оправдание: гоняют, шумят, нарушают, никто не стоит на учете. Это и в Москве говорят, и в Питере и везде вообще. Пускай зубоскалят, у них мозгов на большее разбирательство в проблеме никогда не хватит. Отстаивайте свои права, но не нарушая законы! А мы чем сможем, тем поможем. МотоМосква (МотоРоссия) с вами!

ps: Поищите постановление Верхновного суда РФ, где прямо указано, что ни один город или область не в праве запрещать или ограничивать проезд любого вида транспорта, без веских, подчеркиваю веских, оснований. Так что по закону вы не нарушаете ничего, ибо любой дурак может вывесить проезд запрещен. Специально берите штрафы и собирайте народ на жалобы, подавайте в суд.

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13.04.2017 16:46
гость

13.04.2017 16:16 Энн Нечего у меня под окнами ездить на своих визжащих драндулетах. я буду на камеру снимать и передавать в ГАИ.

а я бы на машины с прямотоком запрет ввела, это ж невыносимо слышать по ночам гул дебилоидов недоделанных гонщиков

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13.04.2017 16:53
- гость -

что все вспеленились? всю жизнь на Ленина весят знаки что нельзя на мотоциклах! ктонибудь вообще соблюдает ПДД? ау?? вам просто НАПОМНИЛИ об этом!!!

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13.04.2017 16:57
- гость -

13.04.2017 16:53 - гость -

что все вспеленились?

А то и вспенились владельцы скутеров, что им про запрет напомнили.

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