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Сотрудники ГИБДД в Барнауле обратились к водителям мотоциклов и скутеров с призывом соблюдать дисциплину на дорогах.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что двухколесный транспорт становится все более популярным. "Большинство аварий с участием двухколесного транспорта происходит по причине нарушения скоростного режима, нарушений правил маневрирования, управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления, несоблюдения безопасной дистанции. Многие водители, и в особенности пассажиры, не пользуются шлемами и другими средствами безопасности", — указывают в ведомстве.

Так, в 2016 году в краевой столице было зарегистрировано 48 ДТП, в которых два человека погибли и 54 получили травмы. Из-за нарушений ПДД водителями мототранспорта произошло 20 дорожно-транспортных происшествий.

Также в ГИБДД напоминают, что движение мотоциклов на проспекте Ленина в Барнауле на участке между улицей Пионеров и площадью Баварина запрещено. За соблюдением норм ПДД мотоциклистами будет следить мотопатруль ГИБДД.