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Суд по обвинению в краже и сбыте дорогостоящих автомобилей Toyota Land Cruiser ожидает двоих жителей Камня-на-Оби, сообщили в краевой прокуратуре.
По данным следствия, злоумышленники для совершения преступлений использовали ретрансляционные модули, позволяющие отключать охранные сигнализации автомобилей.
"В целях дальнейшей эксплуатации и сбыта краденых автомобилей под видом легальных обвиняемые изменяли номера агрегатов автомобилей", — добавляют в надзорном ведомстве.
Потерпевшим причинен ущерб в размере более шести миллионов рублей.
Рассматривать уголовное дело будет Индустриальный районный суд Барнаула.
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