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Правительство России решило не сносить пятиэтажные дома в регионах страны, заявил в интервью "Известиям" глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень.

По словам федерального министра, вопрос о внедрении опыта Москвы по сносу пятиэтажек в других регионах пока не ставится.

"Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы", — сказал господин Мень. При этом он отметил: "Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня".

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Глава Минстроя РФ также высказался о завершении первого этапа сноса аварийного жилья, намеченного на текущий год. По его словам, полностью профильная программа выполнена в 14 субъектах Федерации, а вот 18 регионов существенно отстают от плана. В этих субъектах расселено менее 70% аварийного жилищного фонда.