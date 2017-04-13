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Полицейские в Алтайском крае задержали 25-летнего сельского жителя, которого подозревают в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В правоохранительные органы обратились сотрудники лесничества, которые нашли на территории Макарьевского участка четыре незаконно срубленные сосны. Ущерб, причинённый лесничеству, составил более семи тысяч рублей.

Позже правоохранителям удалось установить личность лесоруба. Он признался в содеянном.