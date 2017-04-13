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Полицейские в Алтайском крае задержали 25-летнего сельского жителя, которого подозревают в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В правоохранительные органы обратились сотрудники лесничества, которые нашли на территории Макарьевского участка четыре незаконно срубленные сосны. Ущерб, причинённый лесничеству, составил более семи тысяч рублей.
Позже правоохранителям удалось установить личность лесоруба. Он признался в содеянном.
Комментарии
Вот лютый лесоруб, аж четыре сосны срубил! В тюрьму его на 4 года!
Вырубатель нацыАнального достояния.
почему-то прочиталось- ПОИМЕЛИ
Амик, это не черный лесоруб, а белый. Он дрова себе готовил, чтоб зимой от холода не умереть. Чёрные лесорубы в администрации сидят. Исправьте заголовок.
Там сидят лигитивныи и всенародно избраныи. А этот - расхититель?
14.04.2017 07:32 - гость - Вот лютый лесоруб, аж четыре сосны срубил! В тюрьму его на 4 года!
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Каво, нафик! Семь тыщ ущербу - на 7 тыщ лет!