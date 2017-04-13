Фото: mari-el.gov.ru
Бывший руководитель Республики Марий Эл Леонид Маркелов подозревается в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката экс-главы региона Игоря Трунова.
"Маркелов задержан утром в Марий Эл. Возбуждено уголовное дело в отношении Маркелова по факту покушения на получение взятки в размере 250 млн рублей. В уголовном деле три фигуранта", — рассказал юрист.
Он также добавил, что в московской квартире жены и дочери Маркелова проводят обыски. Еще двумя фигурантами дела называют крупного бизнесмена Николая Криваша и руководителя местного телеканала Наталью Кожанову.
По имеющимся данным, задержание Маркелова проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что бывший глава республики может получить кресло в Совете Федерации.
Пост главы Марий Эл Маркелов оставил после того, как 6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.
Комментарии
Когда же до нашего дойдут?
Бывшего главу Марий Эл задержали по подозрению в получении взятки. Кремль решил, что вместо одного премьера лучше арестовать 5-6 губеров!
На верхней фотографии он на тренера из "Молодежки" похож, который все время: "Вот сейчас не понял".
Ох и рожа не уставная, да для такой рожи 250 млн. так копейки
16:04, да у нас таких рож на гос службе в стране тьма. А потом "Денег нет. Держитесь" © Димон.
Надо послушать,что скажет об нём вендик с эха мацы.Губернатора белых арестовали совсем не за дело,зря они так-сказал вендик.А что же с это главой?
16.30..Русскому языку не обучен????
Садить этих упырей не надо, а в законе федеральном прописать жирным шрифтом условие За намеренную дискредитацию власти в корыстных целях личной наживы перевести в том же административном округе на низшую должность разнорабочего сроком на 10 лет, без права переезда.
Не может этот упырь головой работать, пусть работает ногами и руками
Какая то сердобольная наша власть - повсеместно жалеет алкашей и жулье.