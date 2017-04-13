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Экс-главу Марий Эл подозревают в покушении на взятку в 250 млн рублей

, ИА "Амител"
Леонид Маркелов задержан в рамках следственных действий, проводимых ФСБ и СКР

Фото: mari-el.gov.ru

Бывший руководитель Республики Марий Эл Леонид Маркелов подозревается в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката экс-главы региона Игоря Трунова.

"Маркелов задержан утром в Марий Эл. Возбуждено уголовное дело в отношении Маркелова по факту покушения на получение взятки в размере 250 млн рублей. В уголовном деле три фигуранта", — рассказал юрист.

Он также добавил, что в московской квартире жены и дочери Маркелова проводят обыски. Еще двумя фигурантами дела называют крупного бизнесмена Николая Криваша и руководителя местного телеканала Наталью Кожанову.

По имеющимся данным, задержание Маркелова проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что бывший глава республики может получить кресло в Совете Федерации.

Пост главы Марий Эл Маркелов оставил после того, как 6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.04.2017 15:48
- гость -

Когда же до нашего дойдут?

0  0
13.04.2017 15:53
- гость -

Бывшего главу Марий Эл задержали по подозрению в получении взятки. Кремль решил, что вместо одного премьера лучше арестовать 5-6 губеров!

0  0
13.04.2017 16:01
Пузырек

На верхней фотографии он на тренера из "Молодежки" похож, который все время: "Вот сейчас не понял".

0  0
13.04.2017 16:04
- гость -

Ох и рожа не уставная, да для такой рожи 250 млн. так копейки

0  0
13.04.2017 16:27
- гость -

16:04, да у нас таких рож на гос службе в стране тьма. А потом "Денег нет. Держитесь" © Димон.

0  0
13.04.2017 16:30
- гость -

Надо послушать,что скажет об нём вендик с эха мацы.Губернатора белых арестовали совсем не за дело,зря они так-сказал вендик.А что же с это главой?

0  0
13.04.2017 17:06
- гость -

16.30..Русскому языку не обучен????

0  0
13.04.2017 17:22
- гость -

Садить этих упырей не надо, а в законе федеральном прописать жирным шрифтом условие За намеренную дискредитацию власти в корыстных целях личной наживы перевести в том же административном округе на низшую должность разнорабочего сроком на 10 лет, без права переезда.

0  0
13.04.2017 17:24
- гость -

Не может этот упырь головой работать, пусть работает ногами и руками

0  0
13.04.2017 17:26
- гость -

Какая то сердобольная наша власть - повсеместно жалеет алкашей и жулье.

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