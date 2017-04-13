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Три года колонии общего режима получил житель Барнаула, которого обвиняют по статье о причинении смерти по неосторожности, пишет пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Известно, что двое знакомых выпивали алкоголь. После того, как гость ушел из квартиры, хозяин не смог найти свой пистолет. Чтобы выяснить, куда делся пистолет, подсудимый вновь пригласил потерпевшего к себе домой.

Мужчины начали выпивать. Хозяин квартиры, видя, что потерпевший выглядит физически сильнее и старше по возрасту, решил усыпить его, подсыпав в пиво таблетки снотворного. В результате в алкогольный напиток он бросил примерно десять таблеток снотворного.

Потерпевший, ни о чем не подозревая, выпил приготовленный напиток и уснул. Тогда хозяин квартиры связал ему руки и ноги простынями, чтобы, когда тот проснется, быть в безопасности от возможной бурной реакции и вести с ним разговор относительно пистолета. Но потерпевший умер от острого отравления.