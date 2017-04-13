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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении коммерческого директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается продажей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как сообщается, почти весь 2015 год директор не начислял декретное пособие одной из сотрудниц. За это время долг предприятия перед работницей составил 120 тысяч рублей. При этом установлено, что у директора была возможность рассчитаться с девушкой из средств автосалона или из средств, перечисленных Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования.

Но эти деньги были потрачены коммерческим директором на другие цели. В ходе следствия долг перед сотрудницей был погашен.