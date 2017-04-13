Фото: skyscrapercity.com
Барнаульский ТРЦ "Галактика", который, как ожидается, заработает на полную мощность в этом году, оказался в числе самых больших торговых центров, открывающихся в российских регионах.
Ссылаясь на исследования компаний, протоколирующихся на изучении рынка коммерческой недвижимости, "Коммерсант" сообщает, что при этом в регионах страны в 2017 году может быть введен рекордно низкий объем торговых площадей, а именно менее 700 тысяч "квадратов".
Так, компания "Магазин магазинов" прогнозирует, что ввод торговых площадей составит 698 тысяч квадратных метров, что на 25% ниже показателя прошлого года. Это минимальное значение за последнее десятилетие.
Аналитик отдела исследований компании Cushman & Wakefield Евгения Сафонова ожидает, что в регионах будет введено 700 тысяч "квадратов" торговой недвижимости, что на 14,8% меньше антирекорда 2009 года.
В компании CBRE общую площадь, заявленную к вводу в текущем году, оценивают в 542 тысячи квадратных метров — на 37% меньше прошлогоднего показателя.
"Крупнейшими торговыми объектами, которые будут введены в регионах России в 2017 году, в "Магазине магазинов" называют вторые очереди ТРЦ "Европа" в Курске (98 тыс. кв. м) и ТРЦ "Галактика" в Барнауле (65,5 тыс. кв. м), ТЦ "Европейский" в Новосибирске (45 тыс. кв. м)", — отмечает "Коммерсант".
Самым же крупным объектом, который введут в 2017 году, называют ТРЦ "Солонцы" (105 тыс. кв. м) в Красноярске.
Относительно барнаульской "Галактики" напомним, что 26 декабря прошлого года в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором ТРЦ, произошло обрушение кровли. В итоге магазин был закрыт, проработав немногим больше месяца с момента начала своей работы.
В государственной инспекции Алтайского края сообщали о выдаче предписания о приостановке строительства второй очереди "Галактики". Позже государственная экспертиза одобрила застройщику ТРЦ проект капитального ремонта первой очереди здания.
Также напомним, что ТРЦ "Галактика" находится на месте бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода.
Комментарии
Девелоперы боятся открывать торговые центры в регионах. Ходить по магазинам резко перестали и в Екатеринбурге
Покупатели все реже заглядывают в торговые центры, а ретейлеры все чаще задумываются о сокращении количества и площади магазинов. По прогнозам, в 2017 году ввод торговых центров может достигнуть минимума за последние десять лет. «Ретейлеры массово корректируют планы по развитию, сокращая площади и количество магазинов в регионах, спроса на новые помещения просто нет», — говорит директор департамента консалтинга, аналитики и оценки S. A. Ricci Александр Морозов, слова которого приводит газета «Коммерсант». В свою очередь руководитель направления «Торговые центры» «Магазина магазинов» Диана Зазнобина связывает падение объемов строительства в регионах с опасениями девелоперов относительно небольших городов: проекты в них и застройщики, и ретейлеры воспринимают как рискованные.
Эксперты отмечают, что падение интереса розничных сетей к регионам происходит на фоне снижения покупательской активности. Watcom приводит данные, согласно которым, например, в Екатеринбурге посещаемость торгцентров в январе — феврале этого года сократилась на 9,7% относительно аналогичного периода прошлого года, в крупных городах Поволжья — на 5%.
Впрочем, ввод торговой недвижимости на фоне кризиса падает не только в регионах. Как добавляет «Коммерсант», уже второй год подряд по итогам первого квартала в Москве не было открыто ни одного нового торгцентра.
Молодцы. Создание новых рабочих мест, отчисление налогов в бюджет - есть чему радоваться. И все это на месте обонкротившегося завода - так и не сумевшего целым трудовым коллективом создать "хоть бы что то конкурентоспособное", что можно было бы продать и накормить коллектив и заплатить налоги. Хорошо, что таким образом в России очищается экономика от баласта ненужных фабрик и заводов.
"так и не сумевшего целым трудовым коллективом" Да кто там коллектив слушал! Как только появился московский хозяин, так сразу перестали вкладывать деньги в развитие, и стали выкупать акции у работников. Это и был конец. Да и кстати президентом тогда был Путин.
13.04.2017 17:51 - гость - опять Путин виноват))))) не надоело еще свою лень Путиным прикрывать?