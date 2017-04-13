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Барнаульский ТРЦ "Галактика", который, как ожидается, заработает на полную мощность в этом году, оказался в числе самых больших торговых центров, открывающихся в российских регионах.

Ссылаясь на исследования компаний, протоколирующихся на изучении рынка коммерческой недвижимости, "Коммерсант" сообщает, что при этом в регионах страны в 2017 году может быть введен рекордно низкий объем торговых площадей, а именно менее 700 тысяч "квадратов".

Так, компания "Магазин магазинов" прогнозирует, что ввод торговых площадей составит 698 тысяч квадратных метров, что на 25% ниже показателя прошлого года. Это минимальное значение за последнее десятилетие.

Аналитик отдела исследований компании Cushman & Wakefield Евгения Сафонова ожидает, что в регионах будет введено 700 тысяч "квадратов" торговой недвижимости, что на 14,8% меньше антирекорда 2009 года.

В компании CBRE общую площадь, заявленную к вводу в текущем году, оценивают в 542 тысячи квадратных метров — на 37% меньше прошлогоднего показателя.

"Крупнейшими торговыми объектами, которые будут введены в регионах России в 2017 году, в "Магазине магазинов" называют вторые очереди ТРЦ "Европа" в Курске (98 тыс. кв. м) и ТРЦ "Галактика" в Барнауле (65,5 тыс. кв. м), ТЦ "Европейский" в Новосибирске (45 тыс. кв. м)", — отмечает "Коммерсант".

Самым же крупным объектом, который введут в 2017 году, называют ТРЦ "Солонцы" (105 тыс. кв. м) в Красноярске.

Относительно барнаульской "Галактики" напомним, что 26 декабря прошлого года в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором ТРЦ, произошло обрушение кровли. В итоге магазин был закрыт, проработав немногим больше месяца с момента начала своей работы.

В государственной инспекции Алтайского края сообщали о выдаче предписания о приостановке строительства второй очереди "Галактики". Позже государственная экспертиза одобрила застройщику ТРЦ проект капитального ремонта первой очереди здания.

Также напомним, что ТРЦ "Галактика" находится на месте бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода.



