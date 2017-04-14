Пятый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" покажут в основном конкурсе 70-го Каннского кинофестиваля. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил директор фестиваля Терри Фремо.

Фестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Фильм был произведён компанией "Нон-Стоп Продакшн" совместно с компанией "Фетисов Иллюзион", французской компанией Why Not Productions, бельгийской компанией братьев Дарденн Les Films du Fleuve, немецкой Senator Film и Arte France Cinema.

Как отметил продюсер фильма Александр Роднянский, компания горда приглашением фильма в конкурс важнейшего кинофестиваля в мире.

"Звягинцев – выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением. Вслед за "Еленой" и "Левиафаном" "Нелюбовь" стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссер исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод. "Нелюбовь" была произведена без государственного финансирования, при поддержке российского предпринимателя и продюсера Глеба Фетисова, за что мы ему искренне благодарны", — сказал продюсер фильма Александр Роднянский изданию РИА "Новости".

"Нелюбовь" — драма и пятый фильм Звягинцева. В основе сюжета – история супругов, чей сын исчезает на фоне развода. Всего в основном конкурсе 70-го Каннского кинофестиваля покажут 18 картин. Среди них новые работы Франсуа Озона, Лиэнн Рамси, Сергея Лозницы, Йоргоса Лантимоса, Хон Сан Су, Михаэля Ханеке, Мишеля Хазанавичуса, Тодда Хейнса, Софии Копполы, Фатиха Акина, Пон Джун-хо, Ноа Баумбака и других кинематографистов.

Возглавит жюри 70-го кинофестиваля испанский режиссер Педро Альмодовар.