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Россиянам разрешат пользоваться электронными посадочными на самолет

, ИА "Амител"
Но в некоторых аэропортах из-за технических причин такая услуга сначала будет недоступна

Фото: pixabay.com

Министерство транспорта подготовило специальные поправки, которые снимают ограничения на использование электронных посадочных талонов в российских аэропортах. Об этом пишет "Российская газета".

Но, как сообщает издание, не во всех российских аэропортах эта услуга сразу станет доступной. Нужны специальные технические возможности, которые позволят использовать электронный талон.

Как рассказал исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, выдача электронного посадочного талона технологически реализуется достаточно просто. Но также никто не собирается отказываться от предполетного паспортного контроля.

Электронный посадочный талон призван упростить процедуру прохождения всех формальностей. Также использование такого талона позволит автоматизировать пропуск пассажиров. Между тем бумажные талоны решено пока оставить, так как не у всех пассажиров самолета есть смартфоны. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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